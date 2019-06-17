【逃犯條例】「暴動」定性輕率　林鄭理應撤回

上星期三（6月12日）金鐘大衝突，被政府定性為「暴動」，引發市民廣泛不滿。逾百萬人上街怒吼，訴求之一亦是「撤回暴動定性」。 就此，特首林鄭月娥應從善如流，承認當天判斷錯誤，並收回定性。

首先，是誰在何時將金鐘衝突定性為暴動？根據林鄭月娥星期六（6月15日）在記者會的說法，最初是由警方定性金鐘衝突為「暴動」。

回看當天，警方下午4時多會見記者，處長盧偉聰形容事件為「騷亂」，高級警司江永祥則說是「暴亂」。隨後，警方發放新聞稿，首次將事件稱為「暴動」。至晚上，特首林鄭月娥在錄製片段中，亦形容金鐘衝突為「暴動」。

處長盧偉聰翌日表示，警方周三下午約3時半定性事件為「暴動」，即衝突發生後半小時。

先假設警方的判斷有合理基礎，但社會仍然要問，特首林鄭月娥是否要認同這個定性？

特首代表政治定性

第一，正如資深大律師、法律界選委潘熙解釋，是否暴動，要逐個個案來看。在一場衝突中，某個人的行為暴力、破壞社會安寧，或會被法庭裁定為暴動罪成；但一場衝突或示威本身，在法律定義上，並不會整場運動都是暴動，所有參加者都犯暴動罪。故此，將金鐘衝突草率地定義為暴動，難免不妥。

再者，警隊內部對一場示威或衝突的定性，或有其部署及執行上的需要；但林鄭月娥作為行政長官，她的定性截然不同，而必然是政治性的。林鄭的定性既代表政府立場，同時亦會影響社會觀感。不令人意外，林鄭以「暴動」形容金鐘衝突後，很快引起廣泛不滿，甚至火上加油，令示威者感到憤怒。就此，林鄭這個政治決定明顯不智，反映出她的判斷有問題。

縱然如林鄭所言，暴動是警方內部的定性，她也不一定要在政治上，以特首身份如此定性那場衝突。而且，在考慮政治和社會因素後，她更是不應該這樣做。在星期六的記者會上，林鄭仍然堅持，認同警方的暴動定性，反映出她過了三天後，仍然未曾反思其政治定性的本質及問題。逾百萬人上街怒吼，要求她撤回定性，並非無理。

港府硬推《逃犯條例》修訂，引起社會極大矛盾。6月12日，政府總部和立法會大樓外，大批市民抗議修例，最終演變成警民大衝突。政府消息人士當晚向媒體指，內部研判事件是「顏色革命」。（資料圖片／張浩維攝）

警方是否無理升級？

另外，警方的判斷是否合理？警方——不論是處長盧偉聰或其他高層——將金鐘衝突定性為暴動，本來亦是可商榷的。從現場畫面可見，雖然當天下午3時起，示威者在立法會示威區外衝擊警方防線，而且部分人推鐵馬、投擲雜物甚至少量磚頭，但整體而言，示威者與防暴警察的裝備強弱懸殊，加上警方早已重重佈防，場面似乎不會失控。警方定性為暴動是否合理？還是一種無必要的升級，以不對等、過度的武力反擊示威者，以至令衝突不必要地惡化？

這一點，警方必須檢討。若然有錯，更須承認。處長盧偉聰、保安局局長李家超以至特首林鄭月娥均須明白，社會對於警方在金鐘衝突中的表現大為失望，而且多名警員涉嫌毆打示威者而不被追究。就此，當局實應檢討問題根源，會否是警方的錯誤定性，以至考慮成立獨立委員會，就當天警方和政府的處理提交全面報告。不論誰是誰非，一個負責任的政府就是應該尋求真相和公義，還公眾一個交代。