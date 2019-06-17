【興德學校假文書案】學校聘了張錦輝　前副校稱只面試過張鐘謙

屯門興德學校聘用遭取消教師資格的男子張錦輝（又名張鐘謙），前校長陳章萍被指將假文件呈上教育局，案件今午（17日）續審。興德副校長表示，涉案的求職者面試記錄表上疑似有其簽署，惟他憑筆跡的運行及字形可斷定屬偽造，而他對文件上的申請人「張錦輝」一名沒有印象，但該段期間卻見過一名叫「張鐘謙」的求職者。

興德學校的前副校長何志輝認為，被指是假文書的申請表上，其簽名非他手筆。（林樂兒攝）

被告陳章萍（46歲），否認一項使用虛假文書罪，指她於2017年5月24日，明知一份日期為2016年7月16日求職者面試記錄表格屬虛假，仍向教育局呈交該份虛假文書。

副校認為文件上其簽名非他手筆

興德副校長何志輝作供指，校長及副校長會與求職者面試，主任級老師亦會按招聘的職位出席，雖然校長通常會與他們稍作商討，但最終仍由校長或校董會決定聘請與否。何指，負責面試的職員會在求職者面試記錄表上簽署，惟涉案記錄表上該疑似簽名卻是偽造的。

筆跡運行及收筆寫法不同

他稱，在校內工作只會用中文簽名，除了平日上班會單單以「何」一字作簡簽簽到，其餘都習慣簽全名。他形容，每字的尾筆與下字的起筆相連，一般以一至兩筆簽過，但仍可清晰看到三個字。然而，該表上的簽名筆跡運行的方向有異，「輝」字當中的「光」及「軍」不清晰，也完全看不出「志」字，且簽名的收筆亦有不同。

無見過張錦輝但見過張鐘謙

何再道，涉案表格中列出所有當日會面的求職者，他對一羅姓女子有印象，因她後來獲聘。至於被註銷教師資格的「張錦輝」，他表示沒看過列有此名的記錄表，對此人沒有印象，亦不認識。他又說，曾在該月與被告及宋姓的主任級老師，會見一名叫「張鐘謙」的求職者，但忘了面試日期。

周六面試屬尋常

辯方盤問時指，該年7月16日是周六，包括被告在內的教職員都在此前數天忙於準備英文比賽，何回答應是如此。辯方續說，16號前的兩個周六分別是結業禮及家長日，故16日對老師來說會較清閒，何表示認同，亦同意在周六進行面試屬尋常。辯方又指他該年曾應診精神科，質疑其記憶受到影響，何則說當時只住院數天，出院後也不需服藥。

聆訊明續。

案件編號：TMCC2382/2018