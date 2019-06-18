海賊王 x 海洋公園夏水戰7月登場　推烈陽號、路飛草帽「打卡位」

暑假將至，炎炎夏日最適合去玩水消暑。海洋公園將於下月13日至9月1日期間，與日本人氣動漫海賊王（ONE PIECE）合作推出「夏水戰」，有濕身專區之餘，更會重現多個海賊王經典場景，如烈陽號、海賊通緝令和巨型路飛草帽等7個景點。 此外，海洋公園又推出首個虛擬實境跳樓機「極速之旅 – VR太空探索」，遊客戴上裝置，坐在跳樓機模擬太空飛行體驗，可感受外太空場景及瞬間急墜的快感。

海洋公園與海賊王聯乘推出多款限定精品，包括印花T恤、夏日服飾及防水手機套等。（李慧妍攝）

一年一度的海洋公園夏水戰，將於7月13日至9月1日。適逢今年是海賊王動畫20周年，公園首次將海濱樂園廣場「變身」為濕身專區之餘，更重現多個海賊王經典場景，包括停泊在夢幻水都人工湖畔的「烈陽號」、一張張海賊通緝令和巨型路飛草帽等「打卡位」。

而小童亦可以在威威天地的海賊王玩水專區及泡泡派對，玩草帽噴水拱門、超級大水簾和噴泉迷陣等玩水設施。公園管理及演藝節目執行總監吳守堅表示，今年夏水戰主打海盜之間的友情，及與海軍的激戰，希望可吸引各地粉絲和遊客入園。

夏水戰推出「索柏造型爆谷套裝」。（海洋公園提供）

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此外，公園亦加強提升設施新元素，繼全港首個虛擬實境（Virtual Reality）過山車後，再推出全港首個虛擬實境跳樓機「極速之旅 – VR太空探索」。遊客戴上虛擬實境裝置，坐上跳樓機模擬太空飛行體驗，可感受外太空的畫面，及瞬間急墜的無重感。