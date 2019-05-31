海洋公園明起加價4%　成人門票增至$498　港人至8月底前享舊價

海洋公園今日（31日）公布，將於明日（6 月 1 日）起調整日間入場票價 3.75%，成人日間門票新價為498元，較舊價加18元，小童門票則由240元調整為249元。香港居民可則於今年8月31日或之前，即新票價生效三個月內，以舊價購買入場門票。 另本地註冊學校的全日制學生，於6月17日至7月12日期間到海洋公園票務部網站購票，入園前向職員出示有效學生證件後，可享125元（3 至 11 歲）或249元（12 歲或以上，即中學生和大學生等）票價優惠，即較原價減半。

海洋公園現推出生日優惠，5、6月生日的永久市民，仍可免費6月16日或之前，免費入場遊玩一次。(資料圖片)

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海洋公園主席孔令成表示，樂園參考香港及亞洲各地規模相若的世界級主題公園及景點，竭力使海洋公園票價維持在低水平；但公園同時要按市場走勢應付持續上升的營運成本，為確保有充足資金提升遊人體驗，並維持財政穩健，調整票價在所難免。

孔又說，樂園把票價調整對本港居民帶來的影響減至最低，除了為本地遊人呈獻多元化的專享禮遇和優惠外，並為本港居民推出多個夏日驚喜優惠。

推新優惠 全日制學生可享小童價

海洋公園早前公布，5月及6月出生的香港居民，仍可即日至16日期間，任選一天免費入場一次,，毋須在生日當日，並可與最多4位同行親友，享舊價六折即日門票優惠，「生日之星」亦會獲贈特別版生日襟章及園內優惠券。

此外，就讀於本地註冊學校的全日制學生，於6月17日至7月12日期間，到海洋公園票務部於公園官方網站購票，入園前向職員出示有效學生證件後，可享125元（3至11歲）或249元（12歲或以上），即同較原價減半。

海洋公園又提到，於7月1日至8月31日期間，持有智紛全年入場證的現有香港會員，可以原有年費七折優惠續會，其他香港居民申請成為新智紛會員亦可享八折年費優惠；非香港居民智紛會員亦可按2019 年6月1日起生效的新年費享受同等折扣優惠。

連續三年見紅 上年度虧損逾2億

翻看資料，海洋公園對上一次加價為去年1月1日，當時加幅為9％；此外，海洋公園早前公布的2017/18財政年度業績報告，年內錄得收入16.862億港元，按年上升4%，全年入場人次為580萬，但仍然虧損達2.365億元，是業績連續第三年「見紅」公園當時未有提及上調入場票價計劃。