【逃犯條例】一哥改口　中學校長會鄧振強：不敢收貨怕被家人鬧

特首林鄭月娥昨日（17日）分別與高等教育界、中小學校長及宗教界代表會面後，警務處處長盧偉聰在晚上改口氣，指6.12當晚僅有某些人的行為涉干犯暴動罪；中學校長會主席鄧振強（18日）今早在電台節目坦言，「不敢收貨」因為連家人都警告「唔好咁輕易收貨」，但支持成立調查委員會釐清「官民對立」的問題。 另有聽眾批評，政府會晤不同界別都無助事件，更怒斥「叫林鄭去告解啦！」

2019年6月12日，示威者重返2014年雨傘運動曾佔領的夏慤道，但遭警方發放催淚彈擊退。（林若勤攝）

中學校長會主席鄧振強在會後引述林鄭指，暫緩等同撤回並不會重推。他今早（18日）在港台電台節目《千禧年代》再談及會面情況，稱：「與會人士在會上有致歉，而且感到大家都不開心。」

他重申，會面重點是要求撤回《逃犯條例》修訂，並檢討6.12衝突的定性，以及社會其後如何修復關係。他相信政府想教育界忠實地反映意見，形容會面的氣氛沉重。

對於警務處處長盧偉聰昨晚改口風，聲稱「無暴力行為不用擔心」；鄧振強認為其說法是「因應民意去做緊變化」，希望警方可以按證據及法治精神去處理事件。

警方應釐清服務定位

當主持人問及否收貨？鄧振強坦言「不敢收貨」，他憶述昨回家後，已經遭太太警告：「你哋唔係咁輕易就收貨呀？」他覺得太太的說法，是反映了部分市民的情緒。

他又指出，市民在平常的情況下十分信賴警隊，「但喺回歸後，警隊同市民係放咗係對立面」，令部分年青人出現「仇警情緒」，故認為警隊應該釐清服務定位。他支持政府成立調查委員會，「政府係咪有勇氣去現面曾發生嘅社會現實呢？」

聽眾認為會面無用 倡林鄭回教會告解

節目期間，有男聽眾批評林鄭的約見中小學校長及宗教界的做法，「你搵宗教界、教育界去喊有咩用？根本就係『統戰』」對解決事件並無實際幫助。他怒斥，「林鄭本身係天主教徒，咁不如叫佢返教會懺悔告解啦！」

另有聽眾認為，6.11衝突發生前社會已有聲音希望政府暫緩修例，「宜家先話暫緩，其實政府錯失咗好多個時機。」林振強則認同政府做法「離地」，但相信香港並無失去一代年青人，「年青一代仍然信任學校。」