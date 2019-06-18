【逃犯條例】醫管局強調無列印傷者資料交警方　如違規會嚴肅跟進

大批示威者在上周三（12日）就《逃犯條例》修例包圍立法會抗議，警方清場期間出動布袋彈、橡膠子彈、催淚煙等，引發流血衝突，事後警方承認有在公立醫院拘捕示威者。醫學界立法會議員陳沛然今日（17日）透露，急症室電腦有一個免登入系統，涉嫌將示威者資料泄露給警方。 醫管局今晚就病人資料保障事宜會見傳媒，重申醫護人員必須遵守私隱守則，又強調在這段日子未曾收到警方要求提交傷者資料，而醫管局及前線醫護人員也沒有列印病人資料清單轉交第三方；如有人違規，會嚴肅跟進。

鍾健禮重申，治療傷者是首要工作，其政治信念、職業、年齡等非醫護人員救治的考慮。（羅君豪攝）

醫管局質素及安全總監鍾健禮表示，明白社會很關心事件及對醫管局有誤會，引致市民對醫院失去信心，甚至不敢求醫，造成社會傷害。他強調，當處理重大事故，已使用約20年的AEIS系統會啟動「災難單元」（disaster module），例如過去應對南丫海難、牛頭角迷你倉大火等災難時，協助資源調配及有效分流，以協助傷者及其家人，並指這是醫管局的內聯網系統，不會隨便把資料轉交第三方。

他表示，在醫院層面方面，由於應對大型事故非常緊急，故不需要額外登入，急症室的醫護人員可透過AEIS系統看到醫院層面的報告，強調醫護人員必須遵守私隱守則；如有人違規，會嚴肅跟進。他重申，治療傷者是首要工作，而非其政治信念、職業、年齡等，希望社會包容及各方尊重病人私隱。

李啟明表示，目前沒有收到警察要求轉交系統內的病人資料。（羅君豪攝）

醫管局急症科統籌委員會主席李啟明也表示，在急症室的「災難單元」，醫護人員可列印病人資料清單，用作醫療、警察、醫療站等用途。他解釋，只有兩種情況可列印病人資料清單交警方，包括需要警方繼續救援行動及提供支援給病人家屬，按目前情況警方不符合上述要求。

無收過警察要求交出傷者資料

他重申，過去會使用該系統應對大型活動，以作應變準備，目前沒有收到警察要求轉交系統內的傷者資料，希望外界不要對系統有所懷疑，在發生大型災難時不敢求醫，否則受影響的最終是市民大眾；又重申無論是什麼職級的警察也不能隨便獲取有關資料。

陳沛然在記者會前，在facebook發文指「歡迎醫管局總部高層，開記招向公眾和傳媒澄清。總部和前線都希望保護市民和病人，及挽回市民和醫護同事的信心。」並重申不會供出爆料人。在記者會期間，陳沛然曾上載一段影片顯示，透過醫院電腦AEIS系統，不需要二次登入，便可看到病人資料，其後有關影片被移除。

陳沛然批評醫管局管理層謊話連篇，沒有維護病人權益，促當局馬上公開交代。 （歐嘉樂攝）

陳沛然早前收到前線醫護投訴，指警方可透過公立醫院急症室電腦系統，在不用登入情況下取得供警方使用的病人資料清單，包括6月12日立法會外大型集會傷者資料。醫管局較早前回應指，醫院沒有將任何病人資料交予警方，如有違規或發現未有根據保護病人私隱守則處理資料，會作出相應人事跟進程序。發言人表示，對於有人散播不實言論深表遺憾，並破壞醫患關係予以譴責，正跟進是否有人將列印出來的病人資料外洩及不適當外傳，並已通知私隱專員公署，就可能有人不法進入電腦系統及洩漏病人私隱進行通報。