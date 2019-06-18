【逃犯條例】 湯家驊：林鄭表面冷漠內心感性　會爭取向公眾道歉

曾力撐《逃犯條例》修訂的行會成員、資深大律師湯家驊今日（18日）接受電台訪問時表示，特首林鄭月娥是外表冷漠，但內心感性的人，相信她會爭取最快的機會向市民致歉。 他又指在香港的法律下，「無定性呢樣嘢」只有法官可以為衝突定罪，認為6.12的集會人士毋須過份憂慮被控「暴動罪」；但他不支持成立獨立委會員調查警方當日的行動，認為舉動只會製造更多的分化。

湯家驊則認為，問責者有不足應向市民交代。（資料圖片／林若勤攝）

6月16日民陣再發起反修訂《逃犯條例》遊行，估計約200萬人佔據金鐘夏慤道和立法會一帶，警方則指經原定路線的遊行人數為33.8萬人。事後，特首林鄭月娥即晚透過新聞稿向市民致歉。

湯家驊今早接受港台節目《千禧年代》電話訪問時表示，「特首（林鄭月娥）會爭取最快機會向公眾道歉」，強調林鄭雖然表面冷漠，但其內心是十分感性，相信她怪責自己的心態較市民更深。

透露林鄭內心十分感性

至於有聲音要求政府就事件問責，湯家驊則認為，問責者有不足應向市民交代，「如果要問責，我都要負責；但我自己可能做得最多解說工作。」他對自己的政治敏感度不足，在節目中向市民致歉。

2019年6月15日的記者會上，記者曾六度問特首林鄭月娥會否下台，但她沒有回答。（梁鵬威攝）

不贊成成立獨立調查委員會查警方行動

主持人問湯家驊是否支持成立調查委員會，調查警方在6.12的行動？湯家驊坦言「不支持」，認為市民可以就不公向監警會投訴，個別人士亦可以循法律途徑追討，現時在制度上對警方的制約已經足夠，不需要再成立委會員導致更多分化。

他坦言，警方在6.12當日發射超過150枚催淚彈，「警察唔係周圍都放，見到有人衝擊，職責上係有需要放（催淚彈） 」，警察作出預防行為是「無可口非」。

警務處處長盧偉聰昨（17日）指6.12的集會中只是指有部份人有暴力衝突行為，因此是「暴動」，並非是整個公眾活動是「暴動」。湯家驊則稱，在香港除了法官外，無人能為事件或活動「定性」。

6.12大部分示威者無衝擊

湯家驊續指，暴動是指3個人以上非法集結，並進行引起市民恐慌的活動，以及破壞社會安寧的行為，相信當日絕大部分示威者都無衝擊，所以不符合暴動罪元素，認為當日出席的人士不需要過份憂慮。

湯家驊說 ：「香港係無定性呢樣嘢，只有法庭去定罪！特首講嘅嘢唔係法律，唯一『定性』由法官去做」，相信林鄭月娥所指的「暴動」並非指所有當日集結的人士。不過，他又指即使無持磚頭、無持鐵枝，但當時在立法會外有戴頭盔，曾試圖衝擊警方防線的人士亦可能被控告暴動罪，「要證明佢有共同意圖。」

有聽眾致電稱，聽過湯家驊的說法更憤怒，認為他只是為林鄭護航。聽眾說：「各有各說唔明白發生緊咩事，無人願意問責下台，我哋需要真相！」，認為政府有需要成立委員會徹查事件，「唔係我哋成個城市都失去公信力！」