【馮永業案】陳婉玉律師指陳馮「隱婚」關鍵：人都畀埋仲使甜頭？

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，涉收賭王何鴻燊姨仔陳婉玉51萬港元，作買半山豪宅訂金案續審，代表陳的資深大狀余承章作結案陳詞時，反駁控方指馮陳二人以兩人私人關係混淆視聽，反指兩人關係在本案中猶其重要，余大狀又更說：「人都畀埋你，仲洗咩畀甜頭」、「就算賄，都係賄馮生個心」。

陳婉玉的律師陳辭時指，陳連人都付出了給馮永業，還需要給他甜頭嗎？（資料圖片）

+ 8 + 7 + 6

形容二人關係是「隱婚」

余大狀先引述案例指出，法庭需要考慮，如果馮永業並非這個職位，會否有利益給予到陳婉玉，余續指，馮陳二人之間的關係在本案中甚為重要，更形容他們的關係有如「隱婚」，法庭必須考慮陳被指得到的利益，是否因馮屬陳的「隱婚夫婿」而得到，抑或是因馮的公職。若陳只是「畀利益情人」，則屬「無辜的甜頭」。

賄賂馮的心而非其官職

余又指陳依附馮作為感情依靠，又說：「人都畀埋你，仲洗咩畀甜頭」，又希望法庭考慮陳作供時的表現，是否真的如此深謀遠慮，余續說：「就算賄，都係賄馮生個心，唔係因為公職。」余大狀又稱二人間有真誠、深厚的感情，而有時候「有名份唔等於最親近嘅人」，反而沒名份的人卻會為對方兩脇插刀。

被告馮永業（55歲），現被控公職人員接受利益罪，及公職人員行為失當罪等兩項控罪；女被告陳婉玉（62歲），則被控向公職人員提供利益罪。

案件編號：DCCC761/18