【馮永業涉貪案】未向馮追收訂金 　陳婉玉稱「冇諗到害唔害佢」

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指收取賭王何鴻燊姨仔陳婉玉51萬元的訂金一案在區院續審。陳婉玉今(31日)接受控方盤問時，承認自己知道公務員不可接受薪金以外的款項。她被問及不向馮永業追收涉案的雍景臺51萬訂金，是否覺得「害咗佢？」陳指，「唔記得咗（該筆款項），冇諗到害唔害佢」。雙方舉證完畢，案件押後至6月18日進行結案陳詞。

認識馮永業的飯局中 不知對方是副秘書長

陳婉玉今早接受控方盤問時指，在2003年初認識馮的飯局中，賭王外甥謝天賜事前沒解釋過為何叫她到該飯局，雖然她與馮應有互相介紹，但不記得有否交換卡片，當時只知馮為政府官員，不知道他是經濟發展及勞工局副秘書長。

被問到2003年至2005年間，是否經常就工作上的事情向謝請教，陳表示在2003至2004年「冇咩工作上嘅嘢問佢」，但2005年後期便有問。對於謝所說二人在2004年下半年關係變差，陳表示「唔覺得變差」，陳亦否認謝指她「急於證明she is not under my shadow，不想under my jurisdiction（不是活在我的陰影下，不想在我的管轄範圍下）。」

被問到二人同時出席的2005年1月立法會會議，陳先是承認在會議上見過馮，但馮沒與她打招呼，而她亦認出馮在會議上有發言，及後控方再問她是否確認在會議上見過馮，但她卻指「唔記得」。

陳婉玉否認在2004年下半年，和謝天賜(圖)關係變差。(資料圖片)

陳知道公務員不可接受薪金以外的款項

對於在2004年至2005年間，有否與經濟發展及勞工局政府官員就直升機業務聯絡，陳回道「我無需要」，不過控方卻指出在多份港聯與局方的來往文件上卻見陳有簽署，質疑她早前說法，但陳解釋「無需要」是指她不會主動找局方對話。對於2005年12月31日局方傳予港聯航空的斥責信，陳表示不知賭王因此事斥責謝。

陳承認自己知道公務員不可接受薪金以外的款項，被控方問到不追馮還涉案的雍景臺51萬訂金「唔覺得會害咗佢」？陳解釋「唔記得咗（該筆款項），冇諗到害唔害佢」。

陳婉玉否認控方所指， 想找政府內有影響力的人幫忙。 (資料圖片)

控方指陳在找政府人的人協助

控方指出2004年9月陳已知馮的身份，而涉案的雍景臺51萬訂金則屬「甜頭」，因陳自覺能力不足，想找政府內有影響力的人幫她，或不刁難她，陳不同意。

被告馮永業（55歲），現被控公職人員接受利益罪，及公職人員行為失當罪等兩項控罪；女被告陳婉玉（62歲），則被控向公職人員提供利益罪。

案件編號：DCCC761/2018