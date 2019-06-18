涉殘廁內非禮17歲少年　被告稱：同志圈慣以非口述方式試探對方

報稱做形象設計及自由工作的男子，去年突闖入葵涌商場傷殘人士廁所，並涉嫌對廁格內一名17歲少年大肆非禮，設計師否認指控，今（18日）在西九龍法院自辯，他自認是一名同性戀者，無意中見到事主在廁格內坐在另一男子腿上，其後趁機會與少年傾談，並提議為少年按摩為他舒壓，為進一步試探少年性取向，便脫下對方的內褲及碰其下體，他承認是在未經同意下作出有關行為，但強調事主沒有表示反對，更指此乃圈內文化，不會開口直問對方是否有興趣作性行為。

31歲被告陳家駿在西九龍法院否認非禮一名17歲少年。(資料圖片)

被告陳家駿，31歲，報稱為形象設計及籌辦活動的自由工作者。他否認兩項非禮罪，指他於去年1月非禮事主。

提報警以試探少年性向

被告自辯時稱，當日該廁格沒鎖上，他打開門時，看到17歲事主坐在另一男子的大腿上。後來該男子離去，他便入內鎖門，並對事主說：「其實你咁樣我可以報警㗎喎。」裁判官問他為何要提報警，被告最初未能回答，其後表示為試探對方是否同性戀者。

脫下事主內褲按摩

被告續說，事主請求「畀次機會」，他與事主對話期間，事主稱因公開試壓力大，被告遂提議為他按摩，然後從小腿開始向上按，其間脫下事主的面褲及內褲，裁判官問脫褲的目的，被告解釋：「想幫佢按得深入啲。」及試探性取向。他補充曾問過事主的性向，惟對方沒回答。

認有用指頭壓少年陰莖

被告道，事主有稍作郁動讓他脫褲，被告遂用手指頭按壓陰莖。裁判官再問為何要接觸下體以試探對方是否想要性行為，被告解說同性圈子通常不會開口詢問，不過一下子便摸私人部位亦非其一貫做法。他形容脫褲時事主反應自然，也沒拒絕他碰下體。閒談間，事主述及來自家人及朋友的壓力，被告擁抱安慰，事主也有回抱並讚他「好好人」。

指事主沒有反抗

兩人出了廁格，事主透露曾應診精神科，仍有服藥。被告再次提起按摩，兩人便去另一廁所，脫褲按摩期間，事主突然「好惡」地推開被告，說：「你知唔知你咁樣，我可以報警告你性騷擾。」兩人隨後離開。被告指遭推落地下前，事主從未反對兩人有身體接觸。

強調同志圈不慣開口詢問

被告接受控方覆問時稱，認同是在未得同意下以行動試探事主，但強調事主在整個按摩過程均沒有拒絕，故認為他願意被碰，並重申同志圈不慣開口詢問。控方續指，事主首次入廁所時已曾開聲拒絕，及大力拉扯褲子以作反抗，第二次入廁所時也有掙扎，被告不同意說法，亦不同意提及報警以逼事主就範。

辯方明天會作結案陳詞。

案件編號：WKCC4697/2018