地盤工與兩名女兒同床睡　認非禮在旁10歲長女　並稱：我都唔想架

地盤工與妻分居期間，要求與名兩名女兒相聚一夜，晚上與其中兩女同床而睡時，突脫褲非禮即將滿11歲的長女，包括摸胸及舔下體等，長女因曾聽過父提及有情緒病，不敢大肆反抗，只是稍作移動，父見此最終停手。長女後來向母親透露事件。地盤工被捕後稱一時失控，又說：「我都唔想架。」他今（17日）於區域法院承認非禮，又稱事發時受情緒困擾。法官決定先為事主索取創傷報告，及被告的心理及精神科報告才判刑，案件押後至7月15日。

34歲任地盤工的被告，在區域法院承認非禮他11歲的長女。

現年34歲的被告，承一項非禮罪，指他在2018年8月11日在其居住地方非禮他的11歲女兒X。

案情指，被告於2006年在內地認識女事主X的母親，並在2007年8月12日誕下X。一家三口後來獲香港居民身分並移居香港，被告及X母親又誕下2名女兒。2018年初，被告與妻子因性格不合，感情轉淡，而從2018年8月5日起，X母與3名女兒一起搬走。

被告與2名女兒共睡一床

在2018年8月11日，即X生日前一天，被告表示想接X及6歲的次女到其居住的單位過夜，3歲的幼女則無在被告家，X母親同意。被告當日帶兩女兒到街市買菜後，便一同前往涉案單位，而在晚上時份，被告與兩名女兒同睡一床，而被告睡在兩名女兒中間。

擔心被告患情緒病不敢反抗

惟X閉上眼睛尚未睡著時，瞥見被告突然起身脫去褲子，又以雙手脫去X褲子，打開X雙腿，並以下體摩擦X私處數下，又將手伸進X的衣服，摸X的胸部及以舌頭舔X私處。X感到害怕，但因被告說過自己有情緒病而擔心被告，不敢反抗，只能輕輕郁動手部，望被告停手，被告見X的反應最終停手。

被告事後向妻稱無勇氣活下去

X母親後來見X不開心及脾氣暴躁，問X發生何事，X向母親透露遭父性侵，事後更不斷哭泣，顯然受到情緒困擾。X母再質問被告時，他否認指控，後來向X母發短訊稱沒勇氣生存下去，著她看顧好孩子。X母親於去年8月20日終向社署求助揭發事件。被告被捕後承認非禮女兒，並說：「我都喺一時性衝動，我都唔想架。」

辯方指被告當時情緒崩潰

辯方求情時指，事發時被告受精神問題困擾，加上家庭到經濟壓力，情緒崩潰致他犯下本案，他事後又曾試過自殺但不成功，辯方亦透露女事主X已徹底原諒父親。

案件編號：DCCC986/2018