市建局已選定兩試點重建37個公務員合作社　料提供逾3,000伙

政府早前邀請市建局物色適合的公務員建屋合作社樓宇地段，並考慮預留部分重建地段發展公營房屋。市建局行政總監韋志成說，已選定兩個試點，涉及37個合作社，若落實重建，預計可由現時600多個單位，增加至逾3,000個單位。 針對「油旺地區規劃研究」，他稱已在區內初步識別出6個可深入研究的「節點」，包括西九龍高鐵站及旺角東站等，惟強調除非屆時保持目前的高人口密度，否則重建後，市建局或虧損2000億元。

市建局行政總監韋志成。（資料圖片）

韋志成指出，市建局已挑選兩個試點，當中涉及37個合作社，共涉及600個單位，預料重建後可提供逾3,000伙公私營房屋單位。他指出，現時正與財政司司長溝通，暫未能透露選址。

「散社」程序複雜

他又指，公私營房屋比例仍有待與政府商討，但強調若公營房屋數目太多，將對市建局的財政狀況造成影響。不過，他稱財政收入並非市建局的最大考慮。他解釋，重建合作社的最大困難是「散社」，由於當中涉及複雜程序，現正探討可如何簡化。

油旺研究訂出六個「節點」

市建局於2017年5月開展「油旺地區規劃研究」，韋志成透露已在區內初步識別出6個可深入研究的「節點」，

包括西九龍高鐵站及旺角東站附近、旺角街市，以及洗衣街舊水務署辦公室、東北水渠包括花墟道、西北工廠大廈一帶。

他續指，雀仔街、廟街及榕樹頭附近都會作保育，但暫時未知保育方案。

冀明年初完成研究

同時，市建局會以「正、負、零」方案，為油旺區制定發展密度。他希望，明年年初可完成研究，屆時將會與政府研究，然後再作公眾諮詢。

「正」方案會保持目前當區的人口密度；而「負」及「零」方案，其人口密度會由現時的21萬至22萬人，減至15萬至16萬人，以及18萬至19萬人。

韋志成重申，油旺地區研究範圍約有3,300多幢樓宇， 收購成本約為1.1萬億元。如按「正」計劃發展，預計可達至收支平衡；若按「零」或「負」計劃發展，或將虧損約2,000億元。