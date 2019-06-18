男警稱聽母意賣丁權　未報擁12幅地申請學津　囚10月判緩刑2年

新界原居民男警疑於大專時期隱瞞持有12幅土地，涉嫌騙取學生資助辦事處逾19萬元。他否認兩項欺詐罪，早前受審後被定罪。辯方今（18日）求情指被告自小與母親相依為命，任職清潔工的母親收入微薄，被告因孝順而聽從母親意見出售丁權，導致此案。裁判官最終判囚10個月，緩刑2年。

被告古俊輝被指申請學生資助時未有如實申報被控。（朱棨新攝）

被告古俊輝（26歲）被指在修讀銀行及金融管理高級文憑時，於2013年9月至2014年3月間，以及2014年5月至12月間，向學資處隱瞞或漏報他或其家人擁有的土地或物業，從而令處方向他發放93900元及萬99400元的款項，兩筆款項合共約193,000元。

聽母意見賣丁權

辯方求情形容被告「乖仔」，其母以微薄收入維持家計及供被告讀書，被告努力工作考入警隊，改善家庭經濟。其母對此案表示遺憾，指兒子聽她意見而賣丁權，被告亦覺後悔，願受法律制裁。辯方又呈上其母親、上司、中學師長及教會撰寫的求情信，並稱被告非精心策劃犯案，本身也需要援助，沒有揮霍資助金，望法庭判處社會服務令或緩刑。

前途受貪念影響

裁判官指案情嚴重，被告否認控罪並經審訊後被定罪，不宜判社會服務令。她形容，被告原是年輕警員，前途受貪念影響，又認為他不太可能重犯，故不需判以嚴厲的阻嚇刑罰。她又考慮到被告與母相依為命，案發時為全職學生，其母以9千元月薪支撐生計。另外，被告當時約21歲，沒證據顯示他亂用獲批的資助金，而他已盡早還清款項。裁判官最後判監10個月，緩刑2年。

抽樣調查被發現持12幅地

被告因抽樣調查被揭發沒申報持有12幅土地。據學資處專家估計，涉案土地總值逾200萬，若被告有申報也未必符合獲批貸款的資格。

案件編號：WKCC4440/2018