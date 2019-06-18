【逃犯條例】警隊收61宗投訴　成立特別隊伍跟進：陽光下進行

自6月9日反修訂逃犯條例遊行起，警民發生多次衝突，記者採訪屢次受阻。監警會今日(18日)舉行會議，警方透露至今收到34宗相關投訴，主要涉及毆打、行為不當/態度欠佳/粗言穢語，以及濫用職權；另亦收到記協遞交的27宗投訴個案。警方指，已成立一隊特別隊伍跟進，會挑選沒有參與任何遊行及示威相關行動的人員加入以示公正，調查後亦會交由監警會跟進。 警隊監管處處長劉賜蕙表示，為確保投訴處理在「陽光下進行」，每次投訴會面，均會有監警會委員或觀察員出席。

麥衛文（右二）表示，警方投訴警察課至今收到共34宗投訴，主要涉及毆打、行為不當/態度欠佳/粗言穢語，以及濫用職權。（羅君豪攝）

上周三（12日）於金鐘爆發的警民衝突，警務處處長盧偉聰昨日（17日）指，警方至今拘捕32人，當中5人涉暴動罪。不過，警方清場時使用的武力及手法，亦惹來極大爭議。

警務處署理助理處長（服務質素監察部）麥衛文出席監警會會議表示，警方投訴警察課至今收到共34宗投訴，其中16宗為需匯報投訴；18宗為需知會投訴。主要涉及毆打、行為不當/態度欠佳/粗言穢語，以及濫用職權。而涉及毆打的4宗投訴中，有3宗投訴的投訴人為被捕人士。

麥衛文續指，警方亦收到記協27宗投訴警方，涉及毆打和濫用職權的投訴，她指，27宗投訴來自15所不同的傳媒機構，警方會以公平、公正的態度處理所有投訴。

劉賜蕙表示，警方已成立一隊特別隊伍跟進投訴個案。（羅君豪攝）

警務處監管處處長劉賜蕙表示，警方已成立一隊特別隊伍跟進上述投訴個案，隊伍會由1名警司、2名總督察、2名高級督察，以及8名警長組成。劉賜蕙強調，會挑選沒有參與任何遊行及示威相關行動的人員加入隊伍，以示公正。她續指，為確保投訴處理在「陽光下進行」，每次投訴會面，均會有監警會委員或觀察員出席。

至於6月12日的示威活動定性為「暴動」，劉賜蕙指定性為暴動的決定基於當時情況，根據香港法例下的《公安條例》第245章第18（1）及19條作出界定。而當警方定性為「暴動」後，警方會採取相應行動應對。而劉賜蕙亦重申會配合傳媒採訪，又指警察傳媒關係科曾與傳媒聯絡，遊行間亦有傳媒聯絡隊在現場協助記者採訪。

6.11搜身事件曾收投訴並已接納

另外，6月11日晚上有年青人進出港鐵金鐘站，遭警員「一字排開」搜身，引來各界關注。劉賜蕙指警員搜身基於法例，警員有權對可疑，或對有一定懷疑的人士作出搜身檢查。她續指，若有任何人士認為搜身不當，可去投訴警察課作出投訴，她透露投訴警察課曾接收過就搜身相關的投訴，並已接納。

此外，投訴警察課表示2019年首5個月共接獲576宗須匯報投訴，較去年同期的604宗減少28宗。其中接獲319宗「疏忽職守」，比去年同期下降27宗; 185宗「行為不當/態度欠佳/粗言穢語」，較去年同期上升11宗; 50宗「毆打」的投訴，比去年同期減少3宗; 5宗「恐嚇」投訴，比去年同期減少3宗; 9宗「濫用職權」投訴，與去年個案錄得相同數字; 8宗「捏造證據」，比去年同期少3宗。