【逃犯條例】曾批6.12「發動暴動」　林鄭：從無說集會者全是暴徒

特首林鄭月娥今（18日）在記者會上表示，政府從來無說參與6月12日集會的大量市民及學生是暴徒，重申當天集會的市民，只要屬和平集會，無用暴力，就不需擔憂。

▼6月12日金鐘衝突▼

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在6月12日，立法會原定二讀《逃犯條例》修訂，大批示威者包圍政總，最終爆發嚴重衝突。在當晚8時48分，政府發布特首林鄭月娥講話，她曾嚴厲批評有人發動暴動：「這些破壞社會安寧、罔顧法紀的暴動行為，任何文明、法治社會都不能容忍。很清晰，這已經不是和平集會，而是公然、有組織地發動暴動」。

很清晰，這已經不是和平集會，而是公然、有組織地發動暴動，亦不可能是愛護香港的行為。 林鄭在6月12日晚講話節錄

林鄭月娥今日在記者會上表示，對於「暴動」的說法，昨天（17日）警務處處長盧偉聰已作出解釋及澄清，她並無補充，惟又稱，政府從來無說過參與6月12日集會的大量市民、學生是暴徒，重申只要屬和平集會，無用暴力，就不需擔憂。

被問到早前曾公開稱6月12日是有組織的暴動，現時是否收回當天的說法？林鄭月娥表示，她的發言是基於現場情況及現場提供給她的評估，因此她在6月12日與今天的說法，與警務處處長的說法是一致的。

林鄭月娥續指，對於「暴動」在法例上的定義，需要交回警務處處理，如警務處有需要，可諮詢律政司。她並強調，如有人犯了法，就應被繩之以法，相信這點是香港的核心價值。如有人使用了武力、暴力時，警方當然需有行動，包括搜集證據及諮詢律政司，這些人士當然應受到檢控，而法律的定義應交給律政司處理。