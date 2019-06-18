【逃犯條例】「速龍小隊」制服無編號難投訴　警方：會檢視釋疑慮

大批示威者與警方於上周三（12日）在金鐘爆發激烈衝突，警方出動俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊應付群眾。有團體發現速龍小隊的制服沒有印上警員編號，加上涉事警員配帶頭盔、眼罩，公眾難以看到他們的容貌，市民難以識別無從投訴。 警務處監管處處長劉賜蕙今日（18日）出席監警會會議回應提問指，警方會跟據行動需要作出檢視，以釋除公眾疑慮。

速龍小隊新制服上被指未有警員編號，近期備受爭議。（羅君豪攝／資料圖片）

根據《警察通例》第20章，當中有規定警察行使警察權力時，必須表明身份及出示委任證。惟速龍小隊新制服上被指未有警員編號，惹來爭議。劉賜蕙今日（18日）出席監警會會議，期間有委員問及速龍小隊制服編號問題，社會已有聲音指難以辨識警員身分。

便衣警無委任證 劉賜蕙：會跟身

劉賜蕙未有回應提問，僅指警方會跟據行動需要作出檢視，以釋除公眾疑慮。另外，有便裝警員於衝突發生期間，未有配戴委任證。劉賜蕙則回應指，便裝警員在實際執行工作期間，有各種原因未有配戴委任證，但委任證仍會「跟身」。

警務處監管處處長劉賜蕙今日（18日）出席監警會會議回應有關速龍小隊提問指，警方會跟據行動需要作出檢視，以釋除公眾疑慮。（羅君豪攝）

監警會主席梁定邦表示，監警會已成立三層組織架構的專案小組，包括監警會秘書處、管理層，以及委員會均會設立專案小組，並設立統一標準，處理由6月9日起遊行相關的調查及投訴。對於監警會自6月9日起，未有派員到遊行現場進行監察。梁定邦指監警會成員一直有與警方，以及留意本港各傳媒的消息。