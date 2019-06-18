【逃犯條例】聖公會主教院發牧函　讚青年人赤子心　批政府剛愎　

香港聖公會主教院今日（18日）發表牧函，回應過去兩星期香港因《逃犯條例》修訂引發的一系列事件，肯定青年人有赤子之心；同時指事件中，政府忽略市民實實在在的擔憂和恐懼，無限擴大及絕對化「修例至上」，斥政府態度剛愎、偏聽和偏執。

早前香港聖公會教省秘書長管浩鳴曾表態撐修例，大主教鄺保羅也曾發布牧函認為政府修訂《逃犯條例》的原意是為了填補法律漏洞。

今日的牧函由鄺保羅大主教、陳謳明和郭志丕主教發起，內容指為青年人的赤子之心，願意為理想而站出來，為爭取應有的自由及福祉而勇敢地面對着身外的威脅而欣喜，也佩服他們保持和平、理性、互助以及那份「知其不可為而為之」的精神；言為他們有這些素質而感到驕傲，更指不單是香港青年人，全港市民都應該建立這種精神。

聖公會主教院認為，事件的起因，是「政府忽略了市民實實在在的擔憂和恐懼，也未有敏銳聆聽市民的聲音，於是在無限擴大及絕對化『修例至上』的情況下，不自覺地流露出剛愎、偏聽和偏執的態度」。

香港聖公會主教院今日發表牧函，回應過去兩星期香港因《逃犯條例》修訂引發的一系列事件，肯定青年人有赤子之心。（網絡截圖）

三位主教續指，希望行政長官林鄭月娥，在未來的日子以最有誠意，最謙卑的態度，接受批評，加以改進，為廣大市民服務，建設香港；同時亦盼望廣大的香港人，都能從受傷及撕裂中彼此療傷，以復和之意和共建家園之情，一同放下對立。

早前，身兼北京市政協委員的聖公會教省秘書長管浩鳴上月曾在接受傳媒訪問時，表態支持《逃犯條例》修訂，指相信教友不會因宗教原因而被引渡至內地。而在上周二（11日），聖公會大主教鄺保羅亦曾發布牧函，直言理解政府修訂《逃犯條例》的意願是為了填補法律漏洞；然而，事件卻引起社會激烈爭議，觸發各方面的深度不安與憂慮，甚至是不理性的暴力衝突，令社會嚴重撕裂。