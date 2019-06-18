【逃犯條例】六大宗教領袖籲接受林鄭道歉　盼從寬處理被捕人士

政府於上周六（15日）表示「暫緩」《逃犯條例》修訂，拒明言「撤回」，引起大批市民不滿。周日（6月16日）再爆反修例大遊行，特首林鄭月娥今日（18日）現身向市民道歉。香港六宗教領袖今日再就《逃犯條例》爭議發表聲明，呼籲社會各界接受行林鄭的公開道歉，停止社會對立，恢復社會秩序。

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包括佛教、天主教、孔教、回教、基督教、道教在內的六宗教領袖表示，行政長官林鄭月娥周一（17日）下午約見他們，表示會以最有誠意、最謙卑的態度接受各界批評，並承諾改進工作，為廣大市民服務。六大宗教領袖呼籲行政長官向市民公開道歉，並呼籲各界人士接受行政長官的致歉，停止社會上的對立，盡快恢復社會秩序。

聲明中並指，六宗教領袖支持和平示威，不贊成使用暴力表達訴求，但希望政府可以從寬處理12日警民衝突中因激烈行為而被捕的人士。

六宗教領袖今日下午就修訂《逃犯條例》發出第二次呼籲。（網絡截圖）

六宗教領袖呼籲大眾盡快返回各自工作、學習及家庭崗位，結束紛爭；同時呼籲行政長官及特區政府相關官員，日後廣納民意，與社會各界人士共同以謙卑、開放、明智、慎思和智慧，建構公義、仁愛、和平、自由、民主和接受道德教化的香港社會。

早前，六大宗教領袖也曾在6月12日發生警民衝突後發表聲明，認為市民在合法情況下遊行集會，應予以尊重；同時也呼籲市民及政府都應以和平方式解決問題。