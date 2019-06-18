【逃犯條例】黃衣男墮斃　機構派社工為示威者紓緩情緒

一場反對《逃犯條例》修訂風波，除了造成警民衝突，上周六（15日）更有示威者金鐘道太古廣場平台危站，掛起「反送中No Extradition To China」橫額表達訴求，最終衍生墮斃悲劇。 香港撒瑪利亞防止自殺會今日（18日）起安排多名自殺危機處理中心的社工到立法會總部現場，為有需要人士提供即時情緒疏導服務，暫定服務將維持至本周五（21日）。

有反修例人士在太古廣場墮樓身亡，不少市民悲痛不已，香港撒瑪利亞防止自殺會今日起派社工為有需要人士提供即時情緒疏導服務。（資料圖片）

香港撒瑪利亞防止自殺會表示，近日發生的社會事件令部份市民受到情緒困擾，上星期更觸發自殺個案，故今日下午安排多名自殺危機處理中心的社工，到立法會現場為有需要人士提供即時情緒疏導服務。

該會指出，有關社工會佩帶該會職員證及手持機構會徽以資識別，在場人士可隨時向他們尋求協助。該服務暫定維持至本周五（21日），服務時間為每日下午3時至晚上11時，一切安排將會因應實際情況而作出改動。

香港撒瑪利亞防止自殺會情緒支援服務

- 24 小時情緒支援熱線： 2389 2222

- 網上情緒支援平台「Chat 窿」：



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網頁版： https://chatpoint.org.hk/

服務時間： 星期一至五上午6 時至凌晨1時；星期六、日及公眾假期晚上8 時至凌晨 1 時