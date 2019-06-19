資助學校校舍日趨老化　每年花逾10億大規模修葺　5年間升幅近8成

全港目前有27間小學屬60年代至80年興建的「火柴盒學校」，共有約700間學校校舍，是低於現行標準興建。教育局早前稱會預留10億元，推展小型內部改建工程計劃，供有需要學校在今、明兩年提出改裝申請，本年度的工程申請剛於六日結束。 另外，局方指，在2015至2019年間，平均每年有840所資助學校透過大規模修葺工程機制申請保養及維修，核准工程總預算由約5.6億增至逾10億，五年間升幅近八成。

全港目前有27間小學屬60年代至80年興建的「火柴盒學校」，共有約700間學校校舍是低於現行標準興建。（資料圖片）

全港約有900間公營學校分別在不同時期、按當時的建校標準興建，截止2019年5月，有約700間學校非按現行標準興建。教育局指，現正籌備為600所按昔日建校標準興建的資助學校，提供簡單、有時限性的小型內部改建工程計劃，個別學校可按校舍情況及校本需要，在今、明兩年向教育局提出改裝建議。

局方指，已在基本工程儲備金下額外預留10億推展計劃，計劃會由當局委聘的工程顧問及承辦商負責，今年四月已舉行計劃簡介會，有超過480所學校出席，反應正面，今年的工程申請剛於本月6日結束。局方指，會按現行機制，就該計劃每年預計的現金流需要，通過基本工程儲備金的整體撥款，向立法會財委會申請撥款批准。

核准工程總預算額五年來升近八成

另外，教育局指，在2015至2019年的五個財政年度，平均每年有840所資助學校提交大規模修葺工程申請，當中涉及安全、健康、和衛生或法例問題的「必要」項目均全數獲批；至於其他修葺及改善工程項目申請，近兩年平均約5成獲批。近五年以來，每年獲批的大規模修葺工程的核准工程總預算額由約5.6億元，增加至逾10億。