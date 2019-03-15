【廢校審計・元朗】政府拒30廢校變社福設施　揭校舍淪泥頭收集站

今年《財政預算案》提出撥款200億元購置物業設立社福設施之用，引來社會巨大反響。早前元朗區議員建議，重新利用現有空置校舍資源，活化鄉村學校轉型作社福設施。惟政府在元朗區議會文件上指，現時元朗區有50間空置校舍，當中有30多間校舍則因位置偏遠、缺乏道路直達、沒有無障礙通道設施，或位於鄉村及私人土地範圍內為由，拒絕發展成為社福設施用途。有關注團體坦言，對政府上述回應感到失望：「如果政府協助修復校舍，並且打造交通配套，這些校舍仍會無人問津嗎？」記者巡視元朗區內部分廢校，有的淪為傾倒建築物廢料的「垃圾場」，有的變成私人停車場。 攝影：黃偉民

區議員要求發展50間空置學校作社福用途

昨日元朗區議會召開城鄉規劃及發展委員會會議，一眾區議員要求政府活化元朗一帶空置村校。元朗區區議員沈豪傑指，元朗六鄉有不少村校停辦多年，校舍荒廢已久，加上鄉郊居住人口不斷上升，對社福服務有一定需求。他聯同一眾元朗區議員，建議政府撥款為合適村校進行翻新及改善工程，改建作社福機構之用，方便鄉郊市民使用社會服務。沈豪傑在書面回覆記者查詢時指，目前元朗的鄉郊均欠缺社福設施，如能活化鄉村學校，就能惠及鄉村居民。

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元朗50間空置校舍 30多間被評不宜做社福設施

規劃署曾於2017年公布全港有183間空置校舍用地，可供申請使用，其中元朗區就佔50間。不過政府近日在區議會文件回應區議員時指，元朗區的50間空置校舍中，有七間已撥作住宅、鄉村發展用途，至於其餘建議作「政府、機構或社區」及其他用途的土地中，有三幅已預留作特定用途，其餘30多間校舍則因位置偏遠、缺乏道路直達、缺乏無障礙通道設施，或位於鄉村及私人土地範圍內為由，指均不適合發展成為社福設施用途；最後剩下的兩幅土地的長遠用途則仍在檢討中。

團體：不應一概而論

《香港01》記者到元朗區內數間空置多年的村校視察，包括水邊村公立協怡小學、啓德學校、永安學校及元朗前竹慶公立學校，以上學校都被規劃署保留作「政府、機構或社區」用途。記者到場發現四所學校都鄰近馬路，位置亦非偏遠難以到達。而當中除了啟德學校有社福機構駐場外，其他學校則杳無人跡，協怡小學更被當作私人停車場之用。

關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成指，政府應該承辦修葺校舍的責任，而非單單用以上理由，就否決發展所有空置校舍的可能性，「政府應先做好空置校舍的基本設施，如果政府對租借團體沒有任何支援，團體要自行找贊助修補地方，對團體來說是一大負擔。」

建議延長租借期限

李大成又補充，過往政府向團體批出的空置校舍租借限期太短。他曾向局方申請，將聖方濟愛德小學舊校舍改變用途作多層式社福設施，惟批出租期只得一年，「翻新也要大半年時間，一年期限只剩下半年，我辦到的活動又有幾多？」他建議延長租借期限，向有意申辦空置校舍的團體提供誘因，「我知道有些空置學校真的雜草叢生，難以開路，不過這樣一直空置，也可能會變成罪案溫床。」