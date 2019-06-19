九龍東單軌鐵路進行第二階段詳細可行性研究　惟仍落實無期

政府早於2007年，已建議在啟德發展區內，發展環保連接系統。之後在2011年至2012年的《施政報告》中，再提出將連接系統涵蓋至九龍灣和觀塘商貿區，以帶動香港的長遠經濟發展，不過計劃至今仍未落成。發展局局長黃偉綸以書面回覆議員質詢時表示，正就九龍東環保連接系統(俗稱啟德單軌鐵路)作第二階段詳細可行性研究，但依舊未有確實推展時間表。

（九龍東環保連接系統網頁圖片）

立法會議員謝偉俊提出書面質詢，問到會否加快興建九龍東環保連接系統，以纾緩啟德、觀塘及九龍灣等區的路面交通壓力；又問到未來五年，相關地區的人口增長。

黃偉綸書面回覆稱，在啟德發展區、觀塘商貿區及九龍灣商貿商，工作人口於2024年將分別增長13,200（92%）、24,300（14%）、14,600（17%）；住宅人口方面，啟德發展區則會大約增23,200（47%）。

啟德發展區、觀塘商貿區及九龍灣商貿商的預計人口增長。（立法會文件截圖）

至於九龍東環保連接系統，黃偉綸稱，土木工程拓展署正就系統作第二階段詳細可行性研究，內容包括擬議系統的覆蓋範圍、走線及車站位置等，會參考海內外在環保運輸技術領域的最新發展和經驗，並就相關技術和財務作評估，例如客運量和票價估算等，以探討和確立連接系統的可行性。他續稱，完成研究後，政府會籌劃擬議項目的未來路向，但現階段未有確實推展時間表。

開源道興建行人天橋不可行

謝偉俊又提到，2017年時，曾建議政府在九龍東興建天橋，連接港鐵觀塘站、開源道、成業街及觀塘海濱，而政府當時回覆稱，會研究在觀塘開源道興建行人天橋的可行性。不過黃偉綸表示，經實地檢視後，該天橋建議會影響開源道兩旁樓宇的緊急車輛通道，因此並不可行。