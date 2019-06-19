【逃犯條例】6.12流血清場捱轟　李家超：我無參與行動上任何事情

《逃犯條例》引爆連場抗爭後，立法會今日（19日）恢復舉‍行大會‍，泛民議員區諾軒和林卓廷就警方於6月12日處理大型示威集會的手法，提出兩項急切口頭質詢。保安局局長李家超在會上表示，當日的行動是由警隊執行，澄清他無參與任何行動：「我係無參與行動上任何事情。」 至於有聲音質疑警方在清場行動中使用過份武力，李家超則再三以「警察投訴課會處理」為答覆，聲稱事件會有公平公正的調查結果。

泛民議員在19日）立法會上就6.12衝突向保安局局長李家超提出兩項急切口頭質詢。（羅君豪攝）

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李家超：6.12清場最高負責人是警務處處長

6.12當日下午爆發警民衝突，警方發放超過150枚催淚彈，約20發布袋彈、及數發橡膠子彈，造成近80人受傷。泛民議員區諾軒和林卓廷就事件在今日（19日）立法會上，向保安局局長李家超提出兩項急切口頭質詢。

會上多名議員質疑保安局在事件上的角色，公民黨立法會議員郭家麒質問李家超，6.12的鎮壓的決定是否中聯辦的命令、事前特首林鄭月娥是否知情？李家超則回應指，任何行動都由警隊執行，最高負責人是警務處處長，澄清「我係無參與行動上任何事情」。

郭家麒再追問，李家超是否「將個波俾（警務處處長）盧偉聰孭晒？」李家超則重申，當日是由警隊執行職務，警員有責任令傷害減到最低。

郭家麒：將個波俾盧偉聰孭晒？

專業議政立法會議員莫乃光認為，6.16有200萬人遊行要求李家超下台，以及要求釋放6.12被捕人士，質疑當局何時才放人？李家超回應，當日集會人士大多以和平方式表達意見，警方已釋放8位人士，律政司決定不採取行動，並著他們取回保釋金。李家超續指，他明白公眾希望他們盡快處理案件，律政司考慮相關個案後，會作出決定。

至於實際的被捕人士數字為何？李家超稱昨日才確定立法會緊急質詢，所以手上沒有警方相關數字，但確定最少8人被釋放。

另外，工黨立法會議員張超雄批評，警方在行動中使用過份武力，包括一名女示威者在立法會倒地後被七至八名警員用警棍打。李家超回應稱「警察投訴課會處理」，相信事件會有公平公正的調查結果。

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