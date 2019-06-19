【逃犯條例】傳向林鄭爆粗　麥美娟無正面回應：冀社會消緊張氣氛

特首林鄭月娥於上周六（15日）中午在禮賓府與建制派議員會面後，下午隨即召開記者會宣布暫緩修訂逃犯條例的程序。 有傳媒事後報道，林鄭早在中午的會面時已經向建制派議員預告將會暫緩修訂，惟多名建制派議員紛紛表達不滿，有傳工聯會麥美娟怒斥林鄭強硬推動修例令建制派殃及池魚，更以粗言穢語質問林鄭。麥美娟今日（19日）沒有正面回應此傳聞，現時應集中修補社會撕裂。

麥美娟今日在立法會被多次追問是否在會上表現激動、是否激烈向林鄭表達意見，她未有正面回應，僅稱不會引述會上的對話。（余俊亮攝）

林鄭月娥於上周六（15日）召開記者會宣布暫緩修訂逃犯條例前，曾於禮賓府與建制派議員會面3個小時，當中新民黨葉劉淑儀、工聯會黃國健等提早離場。雖然近日不少建制派議員表示接受及尊重林鄭的決定，如昨天（18日）民建聯李慧琼公開重申支持政府暫緩方案以平息社會爭拗，但有不少傳聞指建制派議員於上周六當日紛紛向林鄭表達不滿。

《蘋果日報》及《東周刊》近日報道，林鄭當日在解釋政府暫緩修例的安排後，向力撐政府修例而「跟車太貼」的建制派致歉，但道歉並未能令建制派滿意。當中麥美娟曾大聲向林鄭説：「你太天真啦！依家就算暫緩（修例）人哋都唔會收貨！」直指林鄭誤判民情，暫緩亦無法平息民怨，指林鄭「救唔到大家」，無法令建制派政黨擺脫選舉困局。麥美娟質疑，林鄭一直勸喻建制派要堅定支持政府，工聯會更因而前往美國駐港總領事館請願，「依家話撤就撤，咁當初有過百萬人上街，嗰時又憑咩咁堅定？」

另外，林鄭向建制派議員解釋指今次修例困難重重，是因為政府向社會解說工作做得不足。惟麥美娟不同意此判斷，她認為是政府低估政治形勢，加上林鄭決定暫緩修例時，起初僅知會少數行政會議成員，並未與建制派議員商量，因此她怒斥林鄭脫離民眾，指「我啲兄弟落去解説日日被人X！X街，你試下落區日日畀人X呀！」

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據報道，麥美娟斥責林鄭後，林鄭顯得非常委屈，並淚灑人前，麥美娟反指「依家喊有咩用？你識喊！我都識喊！」。而林鄭亦深知過往建制派因力撐修例面對不少壓力，因此在當日稍後時間的記者會上感謝及讚揚建制派，形容是政府「最強的後盾」。不過即使林鄭向建制派致謝及道歉，建制派私下亦未完全收貨。會後有建制派議員對麥美娟烈女行為叫好，指她說出議員心聲，並不滿林鄭過往許多政策獨斷獨行，未有與建制派商量，但同時要求建制派全力支持。

麥美娟今日在立法會被多次追問是否在會上表現激動、是否激烈向林鄭表達意見，她未有正面回應，僅稱不會引述會上的對話。但麥美娟表示，林鄭有需要向全港市民道歉，不論是支持或反對修例的市民，令社會不要再出現撕裂的情況，亦不要再出現分化的問題。被問到政府與建制派的關係撕裂？麥美娟稱，現時已不是關乎政府與建制派的問題，強調重點是政府與市民的關係，冀社會能盡快解決現時緊張的氣氛。被問到是否擔心年底區議會選舉選情等問題，她則未有回應。

而早前要求林鄭月娥向市民道歉的新民黨主席葉劉淑儀表示，林鄭撤回或暫緩修例都是痛苦的決定，強調理解政府的困難，亦不會怪責政府。

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