支援少數族裔服務未廣泛使用　「融滙」筆譯服務使用率低

香港少數族裔欠支援的情況一直存在，雖然政府推出不同的支援服務，但據民政事務局數字顯示，過去三年有19個政府部門為少數族裔安排傳譯服務，但「融滙」中心的筆譯和即時傳譯服務的使用率不高，年均不到100次。

民政事務局今日(19日)書面回覆民主黨立法會議員鄺俊宇提問，指過去3年，有19個政府部門曾為少數族裔人士安排傳譯服務，當中以醫院管理局和入境事務處為主要服務提供者，兩個部門均於過去3年每年安排逾萬次傳譯服務。

另外，由民政事務局撥款、基督教服務處營運的「融𠥔」，亦會提供不涉及專業範疇的7種少數族裔語言傳譯及翻譯服務。不過，據當局資料，中心的電話傳譯及查詢服務、即場傳譯服務和視譯服務，年均使用次數分別為約4000次、1000次及250次，其餘服務如筆譯和即時傳譯服務的使用數宇均極低，年均不到100次；當中使用服務的主要少數族裔語言為巴基斯坦和尼泊爾語，各佔總受服務人數約5500人的兩成七和兩成五。

局方提到，融滙會在2019-20 年度起，提升傳譯及翻譯服務，包括引入越南語的傳譯服務。

當局設立的少數族裔人士支援服務中心和分中心，亦提供廣東話班和英語班，旨在幫助少數族裔人士應付日常社交生活需要，加強他們融入社區的能力和信心。就語文班數目及修讀人數，三年間的廣東話和英語班的開班數目均為約100班。而三年間廣東話班的修讀人數為平均2190人；英語班則為平均約1576人。