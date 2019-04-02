少數族裔批教育支援不足　廣東話轟羅致光：點解你哋覺得我哋唔得

立法會福利事務委員會今（2日）舉行公聽會，討論「檢視本港貧窮情況及訂立滅貧目標」議題，在第二節重點討論到少數族裔的貧窮問題。 不少少數族裔代表在發言時關注到教育問題，有代表批評部分香港教師的文化敏感度不足，更屢次嘗試力勸少數族裔打消升學念頭；亦有代表認為政府應為他們提供更多學習中文的機會。勞工及福利局局長羅致光回應指，會向教育局反映有關意見。

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立法會福利事務委員會今（2日）舉行公聽會，討論「檢視本港貧窮情況及訂立滅貧目標」議題。香港融樂會總幹事張鳳美在發言時表示，現時本港貧窮人口中少數族裔所佔比例較高，認為是因為他們未有機會公平地受到專上教育所致。她提到因為學歷差距及中文能力低，令不少人即使在職亦不能脫貧；她建議少數族裔事務督導委員會多著墨教育相關的議題。

是次亦有不少的少數族裔代表發言，其中一位代表、大學生Mrlin-l Rai表示，在香港少數族裔如果能夠就讀大學課程是特別、非凡的（Extraordinary），形容情況十分諷刺。

她歸咎是因為部分香港教師的文化敏感度（Cultural sensitivity）不足，在學期間亦曾經見過老師建議少數族裔同學打消升學念頭，引導他們到職訓局參與課程；她建議政府應加強訓練教師的文化敏感度，令少數族裔學生得到確實的學業幫助。

勞工及福利局局長羅致光表示，明白教師訓練上的問題，他又提到教育局正改善幼稚園的中文教育，是次收到的意見會向教育局反映。（李家偉攝）

另一位少數族裔代表、大學生Yasmeen Iqrah 認為，英語本來亦並非她們的母語，但政府卻先入為主要求他們學習英語而非中文。她用廣東話質疑做法：「點解你哋 （政府）覺得我哋（少數族裔）唔得呢？」同為大學生的代表Narpreet Kaur就更直言，政府應考慮在現時教育制度下讓少數族裔更好地學習中文，否則難令有才能的少數族裔留港發展。

勞工及福利局局長羅致光表示，明白教師訓練上的問題，他又提到教育局正改善幼稚園的中文教育，是次收到的意見會向教育局反映。