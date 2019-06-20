地球之友前主管認用假學歷得職位　收近40萬薪酬　認罪候判

環保團體香港地球之友前部門主管，在2017年應徵地球之友項目主管時，訛稱獲浸會大學頒發經濟碩士學位及為中國註冊會計師協會附屬會員，使他最終獲聘為社會企業責任部主管，期間獲發近40萬元薪金。前部門主管今（20日）於東區裁判法院承認一項欺詐罪，案件將於7月11日判刑。

被告黃國樑承認虛報學歷而獲地球之友聘用。（資料圖片）

辯方求情時指，被告黃國樑（58歲）為家庭支持，若判他監禁或對其家庭有即時影響，望可先索取背景報告，了解其犯案動機。辯方又指被告已感到非常後悔。裁判官決定先為他索背景報告及社會服務令報告，案件押後至7月11日判刑。

受聘任主管月薪逾3萬元

案情指，被告於2017年2月13日在網上求職平台，以浸會大學頒發經濟碩士學位及為中國註冊會計師協會附屬會員資格申請地球之友項目主管職位。經兩輪面試後，地球之友認為其資歷高於項目主管要求，所以聘用他為社會企業責任部主管，月薪為31,449元。

浸大並無經濟學碩士課程

事實上浸會大學並無開設經濟碩士課程，院方亦沒有被告的入學紀錄，而中國註冊會計師協會亦不設附屬會藉，亦沒有被告的會員紀錄，被告在2018年5月10日離職，期間獲發近40萬元薪金。

案件編號：ESCC887/2019