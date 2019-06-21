【逃犯條例】建制派心聲：人人都係麥美娟！曾鈺成「金句」再應驗

現屆政府在修訂《逃犯條例》一役慘遇滑鐵盧後，近日最受政壇中人熱議的，必定是傳出工聯會立法會議員麥美娟在閉門會晤中，怒斥特首林鄭月娥一幕。由於疑似罵人者及被罵者均無作出否認，事件「花生指數」持續升溫，對林鄭來說，可謂「屋漏偏逢連夜雨」。 據悉，林鄭當日亦有被建制派不同黨派人士炮轟，而這股怨憤其實是日積月累而成。今次修例「觸礁」，只是把多年來埋下的「火藥庫」引爆。 更為諷刺的，是民建聯及立法會前主席曾鈺成15年前的「金句」，如今再一次應驗。

陳婉嫻於林鄭月娥競選特首期間，已批評她的政綱敷衍，並非與勞工同行。(資料圖片)

陳婉嫻曾批林鄭政綱敷衍

今次閉門怒轟林鄭消息傳出，建制派中同情林鄭的人寥寥可數，更多人是覺得麥美娟為他們出了一口烏氣。有建制中人更稱：「我哋人人都係麥美娟，只係無機會當面責罵佢(林鄭)。」

對林鄭的種種不滿，建制派眾口一詞歸咎於她的傲慢性格。作為港英政府的精英官員，林鄭在回歸前後，與建制派關係並不算太密切，較前特首曾蔭權猶有不如，更遑論與梁振英、董建華比較。

其中最明顯例子是工聯會選委在特首選舉中，雖然全數投票支持林鄭，但工聯會所有立法會議員均無提名她，工聯會榮譽會長陳婉嫻當時接受傳媒訪時，便批評林鄭月娥的政綱敷衍，並非與勞工同行。而林鄭對不少建制中人「擺官威」的態度，多年來亦令很多人心中有氣。

有傳工聯會麥美娟怒斥林鄭強推動修例連累建制派，更淚灑當場。（余俊亮攝）

CY視為盟友 林鄭當「阿四」

林鄭上任接近兩年，與建制派嫌隙日深，硬推三隧分流及收緊長者綜援兩次事件中，已見建制派怨氣及不滿聲音出現。有建制派議員更大吐苦水指，所謂民生無小事，但林鄭對建制派跟進一些民生議題，顯然「不貼地」，「CY都當我哋係盟友，佢(林鄭)完全唔放我哋在眼內，無當過我哋係盟友。係佢眼中，只有教協、IT人同社工，佢係完全傾斜晒一邊，施政報告採納了泛民大部分建議，當建制派係『阿四』！」

該名議員更稱，林鄭不喜歡建制派公開批評她，當他們向她和司局長提出政策或地區層面議題的訴求後，事後總會收到特首辦或政策局官員來電，提醒「做唔到的，不要叫我哋做」，這種「秋後算帳」態度，令建制派不少人敢怒不敢言。

他批評，林鄭覺得中央支持她，以為建制派需要配合，必須跟着政府步伐走，完全無理會他們需要對社區的支持者負責及交代。她多年來這種處事作風，最終換來慘痛的結局，代價是整個建制派「陪葬」。