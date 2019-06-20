【逃犯條例】中西區區議會民主黨默哀　許智峯譴責主席聯署撐修例

《逃犯條例》修訂引起社會一連串反響，立法會原訂於12日恢復二讀，引發大批示威者包圍立法會，觸發激烈的警民衝突，及後更有反修例男子墜斃。 民主黨中西區黨團於區議會前就6.12事件發表譴責聲明及默哀，要求政府撤回《逃犯條例》及成立獨立委員會調查6.12事件中警察暴力鎮壓和平示威者。

民主黨中西區黨團就6.12衝突默哀。（余俊亮攝）

中西區區議會今日（20日）進行財務委員會第八次會議前，民主黨中西區區議員許智峯、甘乃威、鄭麗琼、吳兆康、伍凱欣身穿黑衣手持白花，於會議前接力讀譴責聲明，以及悼念反修例金鐘太右廣場墜斃男子，各人站立默哀一分鐘。

鄭麗琼表示，昨日（19日）警務處處長盧偉聰曾與警隊四個職方協會會面，而四個協會均於會後發表聲明，指出強烈反對成立獨立委員會調查6.12事件。鄭麗琼以「不是罪犯，怕甚麼獨立調查」反駁四個警察協會，又指警察若得不到市民的支持，恐怕未能有效執法，故呼籲警隊應支持成立獨立委員會，找出警隊中向和平示威頭部開槍以及不禮貌對待記者和宗教人士的「害群之馬」，重拾市民對警隊的信心。

伍凱欣強調「沒有暴民，只有暴政」，要求政府全面撤回《逃犯條例》，斥政府犯下「無可原諒的錯誤」，在問責制度下竟沒有一名官員需要問責下台，同時譴責建制派及保皇黨盲目支持政府。 伍凱欣呼籲市民於7月2日選民登記截止前登記成為選民，令政府及建制派「血債票償」。

許智峰譴責中西區區議會主席葉永成，指他早前聯同其他17區區議會主席發表聯署信支持將修改逃犯條例直接提上立法會大會審議，激起社會矛盾，許促葉永成公開道歉。

另外，西貢區議員方國珊要求在7月2日的西頁貢區議會會議上動議，促請政府撤回修例，以及動議「要求警方獨立調查及檢討6‧12事件，避免過份使用武力傷及示威者及無辜市民」，惟她今日接獲區議會秘書處通知，拒絕將該兩個動議加入7月2日的議程。方國珊批評主席濫用權力、漠視民意、踐踏議員應有的權利、剝奪議員監察政府的權利。