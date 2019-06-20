【逃犯條例】下任特首提前「跑馬仔」？「黑馬」邱騰華這樣答…

政府試圖硬闖強推《逃犯條例》修訂，終引爆連場社會抗爭，重創特首林鄭月娥的威信。雖然距離林鄭任期屆滿尚有三年，但坊間已開始猜測誰最有可能成為下任特首人選。有意見指，商務及經濟發展局局長邱騰華將是「黑馬」之一，他今日（20日）出席一個電台節目後，被記者問到有關傳聞。以下為邱騰華的答問全文。

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記者：前特首梁振英提到，修訂《逃犯條例》重創香港的國際聲譽，你是否認同這講法？你又是否認同不能單靠力量單薄的經貿辦（香港駐海外經濟貿易辦事處）？香港政府經此一役，可以如何挽回國際及外商對香港的信心？

邱騰華：香港是一個高度開放、透明，以及傳媒雲集的地方，香港發生的很多事情，大家都可透過全球媒體的報道知道，而香港往往在艱難的日子中，都是透過開放、開誠布公的方法與外界做相關工作。我在訪問美國期間亦藉機向美國國會的主要委員會、智庫，以及政府人員講解香港的最新情況。回港後，今個星期一，我與約十個商會進行會議，是過往不足一年內的第十五次會議。我們討論了中美關係對香港的影響，以及《逃犯條例》修訂所引申的情況，商會大致理解及支持政府現時的做法。我們在會上亦提及，過去一年因為中美貿易關係緊張，很多工作要及早推行，包括企業的升級轉型、拓展市場「走出去」，以及（就支援中小企的專項基金）注資，這些工作都是有用的。在我從美國回港的同時，我的同事亦帶領經貿團到西班牙、塞爾維亞和阿聯酋進行貿易推廣工作，這是近兩年內的第七或第八個團，這方面的工作亦得到商會的一致同意。尤其是我們加大了給貿發局（香港貿易發展局）的資助，有二億五千萬元，包括用作「一帶一路」的推廣工作，每次商會也樂意參與，而且人數一次比一次增加，不論我們是到東盟，或是早前到中東歐，以至最近到中東及地中海地區，這一類外訪均有助我們繼續對外的工作。



駐外貿易辦事處可發揮一定功能，我於前晚亦向十四個（應為十三個）駐外的貿易辦事處更新香港的情況，希望透過它們在其所屬的地方做解說的工作。香港是一個開放及重視對外關係的地方，這亦是為何我們近年透過種種方法，包括簽訂貿易或投資協定、增加第十三個，甚至是短期內將增加第十四個海外辦事處，並透過貿發局約四十個海外辦事處做聯絡的工作。很多商會、專業團體，以及初創企業現在亦很樂意和我們一起「走出去」，同時亦利用我們對中小企資助的基金來擴闊市場，目的只有一個，就是政府和企業一起「走出去」，在國際不明朗的因素下盡量維持開放。

▼圖文回顧六月政治風暴▼

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記者：有政界傳聞指你是特首黑馬，有機會參選下屆特首，你有何回應？你會否考慮參選下屆特首？

邱騰華：這個問題是絕對沒有必要的。大家看到，香港尤其是政府面對很多困難的時候，我們首要的目標是跟整個團隊及香港不同的市民做好我們應該做的工作。我們仍有很多的工作，例如政府最近同市民講，很多工作上的不足，我們必須汲取經驗和教訓。這時候團隊每一位成員，以至社會各界更加應做好我們的工作，所以我希望社會整體能給予空間整個政府，包括讓整個團隊和同事可以同心同德，做好現有的工作。