【逃犯條例】612傷者港安求診後被捕　院方：四軍裝親自要求通報

醫院管理局行政總裁梁栢賢今日（20日）證實，一名參加上周三（12日）反《逃犯條例》的示威者，在金鐘衝突後，於仁濟醫院病房被警察拘捕。 據了解，該名示威者在受傷後先到荃灣港安醫院求醫，院方拒絕後着讓示威者到仁濟醫院求診，並隨即報警，令示威者到達仁濟醫院後被捕。 港安醫院承認，當日建議病人到最近的公立醫院求助並報警，更公開612當日下午，四名軍裝警員到醫院，要求通報疑涉及「金鐘衝突」而受槍傷人士的個案予警方。

612金鐘衝突，警方以催淚彈、橡膠子彈、布袋彈，驅散反對修訂逃犯條例的示威者，多人受傷。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

醫院管理局行政總裁梁栢賢周四（6月20日）證實，一名參加上周三（12日）反《逃犯條例》的示威者，在金鐘衝突後，於仁濟醫院病房被警察拘捕。《香港01》獲悉，該名示威者在受傷後先到荃灣港安醫院求醫，院方拒絕為該名示威者治療，着該名示威者到仁濟醫院求診，並隨即報警，令示威者到達仁濟醫院後被捕。

警要求通報「金鐘衝突」受槍傷人士

港安醫院發新聞稿證實事件，指2019年6月12日約下午6時，有四位荃灣警署的軍裝警察前往該院，要求醫院通報懷疑涉及「金鐘衝突」而受槍傷人士的個案予警方。

約晚上10時半，有病人到港安急診中心求診，急症科護士立即為病人提供基本護理服務，包括清洗傷口、監察生命指數等。港安急症科護士確定病人呼吸系統運作正常，而且神智清醒，及傷勢穩定，才建議為病人召救護車轉到最近的公立醫院求助，惟病人最後選擇自行離開。其後，港安當值經理應警方要求，通報懷疑槍傷個案。

荃灣港安醫院發聲明，承認612反對修訂逃犯條例的傷者求診後，向警方通報。（資料圖片 / 余俊亮攝）

無清晰指引 認有灰色地帶令前線混淆

針對平衡病人私隱與配合警方調查的疑慮，港安認為當中並無清晰指引，醫院並無駐院警察，需要靠前線醫護人員判斷是否通報警方，當中存在灰色地帶，容易令前線醫護人員混淆。

港安醫院指，該院2018年更新的入院指引，醫院不適宜處理以下嚴重創傷個案，例如：懷疑斬人、懷疑車禍、懷疑槍傷、墮樓等，以及懷疑與法律訴訟有關個案。除此之外，由於醫院的醫療設備有限，亦未能處理以下個案：病人如有自殺或暴力傾向；精神狀況不穩定或處於精神病狀態；病人如服用過量精神科藥物、酗酒或濫用藥物；病人如已確診或懷疑患有SARS非典型肺炎或禽流感。醫院會先為病人提供急救及基本治療，確定病人情況穩定後，才會建議轉介至附近公立醫院。

就港安醫院聲明，指警方要求通報金鐘衝突槍傷傷者之事，《香港01》記者向警察公共關係科查詢。

警方回覆指，不會到醫院阻礙任何人接受治療。 一般而言，警方會根據案件的情況，循不同途徑追查在逃疑犯的下落。當醫護人員發現求診者有可疑的傷勢，便會通知警察作適當跟進。另外，如果駐守急症室的警員在急症室大堂發現有求診者懷有可疑的傷勢，警方亦會主動跟進相關案件。

梁栢賢6月20日確認，一名6月12日金鐘反對《逃犯條例》示威者在仁濟醫院病房被捕。（盧翊銘攝）

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