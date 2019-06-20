【逃犯條例】消息：荃灣港安醫院拒醫示威者　轉介到仁濟兼報警

醫院管理局行政總裁梁栢賢今日（20日）證實，一名參加上周三（12日）反《逃犯條例》的示威者，在金鐘衝突後，於仁濟醫院病房被警察拘捕。 據了解，該名示威者在受傷後先到荃灣港安醫院求醫，院方拒絕為該名示威者治療，着該名示威者到仁濟醫院求診，並隨即報警，令示威者到達仁濟醫院後被捕。 《香港01》正向荃灣港安醫院查詢，而荃灣港安醫院醫務總監陳龍威就稱，車禍、斬人等與法律有關的個案，院方一般都不會處理，會轉介其到公立醫院。

有消息指，荃灣港安醫院拒絕醫治一名金鐘示威者，轉介到仁濟醫院後報警。（資料圖片）

▼6.12金鐘衝突．下午▼

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消息指，在仁濟醫院被捕的示威者，原本先到荃灣港安醫院求醫，但被院方拒絕治療，院方着該示威者到仁濟醫院求醫，並隨即報警。而根據梁栢賢證實，示威者最後在仁濟醫院病房被捕。

有線新聞引述荃灣港安醫院回覆指，「不會治療因犯罪活動而受傷的病人」。

港安總監：一般而言不處理車禍斬人個案

記者向荃灣港安醫院醫務總監陳龍威查詢，他稱自己正在外國度假，不了解事件的來龍去脈，但透露一般而言，與車禍、斬人等有關的個案，「急症室去唔到呢個水平，所以唔會處理。」記者問到荃灣港安醫院急症室在哪些方面未能達到水平時，他就解釋指，與車禍、斬人等有關的個案會牽涉法律問題，「我們的醫生、同事忙，想處理好醫療問題先，所以一般會叫他們去政府（醫院）。」

袁海文批評相關醫生非常可恥，需要負上有關違反醫德的責任。（資料圖片）

民主黨斥港安違反《日內瓦宣言》

民主黨醫療政策副發言人袁海文認為，如事件屬實，港安醫院醫務總監和負責醫生違反了醫生專業守則，亦違反《日內瓦宣言》中「我會把病人的健康視作首要考慮」、「我要保守我對病人所知的一切秘密，即使病人死後也要如此」、「我不容許任何年齡、疾病或殘障、教義、裔屬、性別、國籍、政見、種族、性傾向、社會立場或任何其他因素干擾我對病人的責任」等內容，批評是非常可恥，需要負上有關違反醫德的責任，而醫委會應主動作出調查。

梁栢賢今確認，一名6月12日金鐘反對《逃犯條例》示威者在仁濟醫院病房被捕。 （盧翊銘攝）

另外，Facebook專頁「HA Secrets」的管理員團隊在專頁上發出給予梁栢賢的公開信，指在6月12日，有駐守急症室警崗的警員在伊利沙伯醫院急症室範圍內走來走去，當示威者在急症室登記時，警員就會上前質問示威者頭部的傷勢是如何造成及在哪兒受傷，並敲打登記處玻璃窗，要求職員「留個Label(標籤)畀我」。公開信並指，警員又走到分流站嘗試尋找示威者的紀錄，但遍尋不果，未幾，三名身穿黑衣警察到急症室進行拘捕。