老師稱婚姻不快非禮小四女生囚9月　官稱難想像學生在場仍出手

已婚小學男教師屢次非禮校內小四女生，不但於班房有學生在場下撫摸女生，更在帶隊到內地交流時藉詞入房非禮。至事主就讀小六時，有同學目睹情況向其他老師投訴，始揭發事件。男教師早前承認六項非禮罪，裁判官今（21日）指被告破壞家長及校方信任，她亦難以想像被告竟於學生在場下公然出手，斥其行為卑劣。她指被告應為所為感到羞恥，最終判囚9個月。

43歲男被告N.S.H.在屯門法院承認6度非禮女童X，被判入獄9個月。(資料圖片)

被告N.S.H.，43歲，承認六度非禮女童X。

若改善心理狀況應不會重犯

辯方指，心理報告顯示被告無戀童癖，但不太懂得管理情緒，亦不知如何抒解婚姻關係欠佳的壓力。報告又指其重犯機會屬中度之中的偏低，若他可改善心理狀況應不會再犯。辯方又呈上4封獨立撰寫的求情信及1封聯署信，稱該些家長讚被告有教學熱誠，有人指即使其子女成績不佳或頑皮，被告仍用心教導。辯方透露今日家長到庭支持，望法庭容許部份刑期同期執行。

官指被告利用身份接近事主

署理主任裁判官徐綺薇謂，被告當時是事主的班主任，多次利用身份有計劃地親近她，又在內地交流時借故入房非禮。徐官指被告明顯是濫權，破壞家長及校方信任。

難想像其他同學在場仍下手

徐官續道，事主表明拒絕，但被告漠視其意願，為一己私慾而在一年多期間侵犯她；事主一直啞忍，被告卻變本加厲。徐官稱，難以想像被告在課室內，有其他同學在場下竟公然出手，斥其行為卑劣。她再指此案涉六項控罪，非單一事件，並謂事主自四年級開始受害，幸有同學目擊，向其他老師投訴。事件遭揭發時，事主已是小六生，徐官形容事主長期飽受精神困擾，被告應為所為感到羞恥。

就辯方呈上涉及18位學生家長撰寫的求情信，徐官則認為法庭有責任保護兒童及阻嚇同類案件發生。她又指，被告未有觸碰胸部或私處，否則會有更高的量刑起點。被告認罪按例獲扣減刑期，另部份刑期同期執行，最終須入獄9個月。

熄燈播教材乘機非禮

案情指，自2017年起，被告屢次在課室摸事主腰背、大腿等，又安排她單獨坐在課室最後排，趁熄燈播放教材時出手非禮。另外，被告2次帶團分別往順德和南京交流時，更以檢查房間之名侵犯女童。至今年2月，2名目擊事件的女學生舉報，才揭發事件。被告警誡下承認衝動犯案。

案件編號：TMCC415/2019