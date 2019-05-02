洋老師摸6歲女童大腿裁罪成　官指身為人師罪加一等　囚10月

加拿大籍英文老師涉嫌在幼稚園內，趁午睡時間摸兩名6歲女童大腿內側案，裁判官聽畢證供後今午（2日）裁決，認為其中一名女童敍述情侵經過清，相信並非幻想，裁洋老師其中一項非禮罪成，考慮事主十分年幼，無能力保護自己，被告又是老師身份，量型起點為入獄5個月，再加刑5月，總刑期10個月。

加拿大籍被告 Robert Scott Johnson 在九龍城裁判法院否認兩項非禮罪。（馮家淇攝）

加拿大籍被告Robert Scott Johnson，56歲，被控於上年7月13日在長沙灣某幼稚園課室內，分別非禮女童X及Y，但裁判官只裁定他非禮女童Y的罪名成立。

女童X盤問時否認遭觸摸

裁判官陳慧敏指，女童X證供不可信，曾稱被告曾觸碰其左邊大腿內側，但在盤問時又否認被告摸她。X在庭上承認曾解開被告鞋帶，問到其原因，她又稱不知道。

女童Y口供清楚合邏輯

相反女童Y雖然只有6歲，其證供簡單清楚，且合乎邏輯，認為不是她的幻想，例如Y能說出被告把被子蓋過了她的頭，沒有目睹被告伸手觸摸她私處，但能感覺到被告觸摸她。

被告證供前後矛盾

陳官又稱被告供詞不合理，他聲稱本來在4號課室休息，但內有學生睡覺，怕引起他們注意，故轉到事發課室休息。陳官指兩間課室同樣有學生睡覺，不解為何要轉換房間。

被告又指，在接待處工作後，想找個地方伸展腳部，因課室較為涼爽，才留在課室。陳官認為他可在音樂室、甚至在接待處附近休息，能獲更多空間伸展。被告辯稱音樂室與廚房相近比較熱，但陳官指出廚房處於幼稚園的右邊角落，不會傳至熱氣至音樂室。

不信女童可拉跌被告

至於被告指事主X解開他的鞋帶，又拉住他的手指，令他差點失平衡，所以才用手扶住X的床邊以防跌倒。陳官認為其說法不可信，並指被告重175磅，即使X拉住他亦不可能跌倒。

被告靠借貸維生

辯方求情指，被告從2001年開始在香港工作，2015年在事發幼稚園擔任兼職英文老師。被告已婚，有一位菲律賓籍妻子，在菲律賓居住，精神狀態不穩，不時到港找被告，被告一直靠借貸維生。

事主年紀小為加刑因素

辯方指被告隔著內褲、只碰了事主一下，但陳官認為這非求情原因，案情嚴重，判被告非禮X罪名不成立，非禮Y罪名成立，以5個月為量刑起點。她考慮事主年紀小、不能自我保護，以及被告屬教師身分，加刑5個月，判被告入獄10個月。

案件編號：KCCC 2156/2018