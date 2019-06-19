女生見其裙底照網上流傳　元兇竟是校內老師　老師認罪囚6星期

患偷窺癖的中學男教師疑偷拍校內女學生裙底，並將照片上載至網上論壇，學生在網上發現照片而被揭發。終審法院早前就協和案頒下的判詞，裁定用自己的手機或電腦偷拍並不能引用此罪起訴，故控方早前撤回兩項不誠實取用電腦罪，改控作出有違公德行為罪。男教師早前認罪，今（19日）被判囚6星期。

被告宋醒甫在沙田法院承認有違公德的行為罪，被判囚6星期。(資料圖片)

被告宋醒甫，35歲，承認於2015年6月某日及2016年6月某日，偷拍兩名女學生裙底。

報告指被告有偷窺癖

辯方求情時表示，臨床心理報告指被告有偷窺癖，重犯機會一般，被告亦願接受性方面的治療。背景及社會服務令報告則建議判處最長時數，即240小時的社會服務令。辯方續道，被告曾致信涉案中學向全體師生道歉，又為等候終審法院的協和案判詞而承受更多壓力，望法庭判以社會服務令。裁判官認為案情嚴重，斥被告身為老師，行為違反誠信，最終判6星期監禁。

事主發現網上流傳其裙底照

案情指，2017年6月，其中一名事主從友人得悉網上論壇疑流傳其裙底照，揭發事件。該些照片分別攝到2名事主的裙底及內衣，更標明「偷拍，學生妹，有前有後，校服，內衣及樣」，兩名事主均認出相中人是自己，兩人及後報警，警方在被告討論區賬號內發現32張偷拍照片。辯方早前求情時透露，任教10年的被告案發後已辭職及離婚，又指被告在2013年結婚後，夫妻關係冷淡，靠上網解決性慾，因此染上性癖好。

案件編號：STCC2462/2018