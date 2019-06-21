【逃犯條例】揭醫院洩私隱　陳沛然籲：有不滿應到政總　莫堵醫院

政府修訂《逃犯條例》引發嚴重社會紛爭，立法會醫學界議員陳沛然早前公開質疑，警方的重大事件調查及災難支援工作系統（MIIDSS）或與醫管局電腦系統相連，導致有病人私隱外洩，導致參加示威人士於病房遭拘捕。醫管局行政總裁梁栢賢昨日（21日）澄清否認雙方系統有關連，惟確認有人士在醫院被捕。 陳沛然指，醫管局回應已承認兩項事實，包括有受傷的求診人士在醫院被捕，以及醫院有將病人資訊從不明途徑下傳開，並讓警務人員在醫院進行拘捕行動，認為醫管局必須「強硬」處理事件。而對於有人號召包圍醫院抗議，陳沛然呼籲示威者切勿圍堵醫院，阻礙救援，否則將失民心。

陳沛然呼籲民眾切勿圍堵醫院，阻礙救援，否則將失民心。（張美華攝）

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陳沛然：有訴求可到政總 莫堵醫院

陳沛然接受《香港01》記者訪問，指曾聽聞有「圍堵醫院」的講法，他公開呼籲示威人士切勿圍堵醫院，否則將失民心。陳沛然續言，市民或網民若有訴求，可前往金鐘立法會大樓或政府總部，認為是相比醫院是較合適的方法。

另外，陳沛然直言對病人資訊外洩感到緊張，認為警方能夠得悉病人資訊，並作出拘捕的原因只有三個，其中包括醫管局有醫務人員將消息透過口述、電話或通訊軟件流傳出去；警方自己於急症室大堂搜查資訊，以及透過電腦系統獲取病人資料。

月12日立法會外示威，多人受傷。（資料圖片 / 林若勤攝）

他表示，過去曾促請醫管局必須「強硬」地處理警方在醫院作出拘捕的行為，確保醫管局和警方電腦系統不會有雙連的情況，以及嚴禁警方在沒有搜查令或拘捕令下進行拘捕行動。

由於今日再有示威活動，陳沛然擔心再有傷者在診症期間被捕。為確保同類事件不再發生，他認為在如此高調提出問題後，警方將不會再透過電腦系統獲得資訊，進行拘捕行動；而醫護人員亦在社會廣泛討論後，亦將不會把病人資訊公開，以身犯險。所以往後再有病人在醫院被捕，陳沛然指最大可能為警方自行在急症室大堂「收風」。

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