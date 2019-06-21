兒童醫院下月完成整合全港五間癌症中心　仍缺約200醫護

去年底起啟用的香港兒童醫院，今日（21日）正式舉行開幕典禮，醫院行政總監李子良透露，下月起全港五間醫院的兒童癌症中心將全部遷至兒童醫院，亦會開展小兒外科及初生嬰兒服務，預計9月可提供腎科服務。 醫護人手方面，李子良稱由其他醫院原組調遷及新招聘的醫護原本預留分別215個及379個，惟至今只招攬到102人及266人，較預期少226人，惟李子良相信，現有人手仍能提供安全的服務。

李子良指，下月將完成全港5間兒童癌症中心的調遷。（羅君豪攝）

兒童醫院行政總監李子良透露，下月瑪麗醫院、瑪嘉烈醫院及伊利沙伯醫院的兒童癌症中心將搬遷過來，連同已搬入的威爾斯親王醫院及屯門醫院，即7月會完成整合全港五間兒童癌症中心。

現有40病床 7月將增至100張

院內現有40張住院病床，其中4張床屬深切治療部，其餘病床主要供兒童癌症個案，至7月五樓開放後，會增至約100張病床。

此外，醫院7月將提供小兒外科服務，由聯合醫院及伊利沙伯醫院調遷，初生嬰兒服務亦同時展。倘順利的話，瑪嘉烈醫院腎科服務將於9月遷至。

位於啟德的香港兒童醫院於2018年底投入服務。（資料圖片）

整體醫護人手較預期少226人

人手方面，李子良指人手分為原組由其他醫院調遷及提前招聘新人手，調遷方面，原預留46個醫生及169個護士職位，惟分別只得27人及75人調遷，李解釋是有部份人升職，亦有部分人想留在原本醫院。

新招聘方面，院方預留110名醫生及269名護士空缺，但亦只得79人及187人獲聘。整體醫護人手較預期少226人，李子良相信現有人手在9月足以提供安全的服務。

陳肇始指院內的儀器及人才配合，可為病童提供完善服務。（羅君豪攝）

食物及衞生局局長陳肇始為典禮致辭時提到，政府十多年前已開始籌劃兒童醫院，歷經數屆政府的推動得以落成，院內的先進儀器及人才，能為病童提供全面及完善的服務，院內亦設數據中心，可處理龐大的基因數據之餘，同時增加科研及人才培訓機會。

梁智仁認為由兒童醫院集中處理複雜個案可增加臨床經驗。（羅君豪攝）

醫管局主席梁智仁稱，兒童醫院的落成是重組公院兒科服務的機會，可集中處理複製、不常見及跨專科個案，有助累積臨床經驗及劃一醫療水平。