啟德兒童醫院住院服務啟用　料第三季完成接收所有癌症中心病童

斥資130億元興建的啟德香港兒童醫院，已於去年12月正式啟用，而今（27日）亦正式開展住院服務。首階段包括血液及腫瘤科病房、兒童深切治療部及手術室服務，而首批住院病童來自威爾斯親王醫院的兒童癌症中心。 香港兒童醫院兒科部門主管、香港大學兒童及青少年科學系陳志峰教授指，首日將接收10名病人，預計今年第三季完成接收來自不同醫院兒童癌症中心的病童，屆時將提供約90張病床。

今早約9時半，來自威爾斯親王醫院兒童癌症中心的兩位病童及其家長乘坐專車，被送往兒童醫院。（余俊亮攝）

啟德香港兒童醫院今（27日）正式開展住院服務，首階段包括血液及腫瘤科病房、兒童深切治療部及手術室服務。今早約9時半，兩位病童及其家長乘坐專車，被送往兒童醫院，而首批住院病童皆來自威爾斯親王醫院的兒童癌症中心。

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李志光教授指，今日將接收10名病人。（余俊亮攝） 香港兒童醫院血液及腫瘤科榮譽顧問醫生、香港中文大學兒科學系李志光教授指，今日將接收10名病人，大部分情況穩定，包括7名男病人、3名女病人，年齡介乎7個月至17歲。李又補充，其他醫院的醫護人員亦逐漸轉到兒童醫院工作，如今日便有8名醫生、27名護士和16名支援員工，由威爾斯親王醫院轉到兒童醫院。 被問及儀器會否同時轉送到兒童醫院，李指部分儀器亦會於下午轉移至兒童醫院。他解釋，在初期轉接病人期間，希望醫護人員能以較熟悉的操作方式使用儀器，當適應後便會逐漸替換儀器。

陳志峰教授指，各醫院的兒童癌症中心的病人會分階段被轉送至兒童醫院。（余俊亮攝） 香港兒童醫院兒科部門主管、香港大學兒童及青少年科學系陳志峰教授指，血液及腫瘤科病房今日開放了36張病床。而其餘醫院的兒童癌症中心的病人亦會分階段被轉送至兒童醫院，現預計4月初接收屯門醫院病人、6月接收瑪嘉烈醫院病人、今年第三季則會接收伊利沙伯醫院和瑪麗醫院的病人，計劃今年第三季能完成接收來自不同醫院兒童癌症中心的病童，屆時將提供約90張病床。 陳志峰又提到，隨血液及腫瘤科病房正式開展住院服務，兒童深切治療部、支援部門如病理學、麻醉、X光服務等亦已投入服務。不過，陳指在第一階段中，兒童醫院暫未能提供電療、大型外科手術服務如切除腫瘤，「較難做的手術會轉介至地區醫院。」

啟德香港兒童醫院，已於去年12月正式啟用，而今（27日）亦正式開展住院服務。（余俊亮攝）

香港兒童醫院行政總監李子良醫生早前表示，分階段開展服務可以完善臨床工作流程，確保病人安全及服務質素，其他專科住院服務將於2019/20年度相繼啟用，包括腎科、小兒外科、新生兒深切治療部、心臟科及心胸外科等，據悉第一階段將會提供230張病床。