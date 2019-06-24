調查指僅六成受訪港人每天吃早餐　選擇早餐最緊要方便

香港人生活節奏急速舉世聞名。有調查顯示，只有六成港人有每天吃早餐的習慣。近七成港人選擇早餐的主要準則為方便，只有約三成人依健康和營養為標準選擇早餐。調查結果與港人工作時間長，缺乏私人時間故容易忽略健康不無關係。

餐蛋麵是不少人的早餐選擇。（資料圖片）

七成受訪者只肯用20分鐘預備早餐

營養補充劑公司康寶萊於今年3月進行「2019年亞太區健康早餐調查」，在11個亞太地區包括澳洲、香港和日本等地，訪問5,500位18歲或以上人士。

調查結果顯示，在500名香港受訪者當中，只有六成人有每天吃早餐的習慣。雖然接近八成的香港人均渴求進食更健康的早餐，卻只七成人只願意使用最多20分鐘來預備早餐，可見香港人缺乏準備早餐的時間。

白粥配油炸鬼是傳統早餐，但十分費時。（資料圖片）

建議提早15分鐘起床準備早餐

就香港人的早餐情況，康寶萊提出了三大建議，包括早15分鐘起床、吃簡單高營養的早餐和在早餐中加入蛋白質；另外推薦早餐餐單少糖、少鹽、適量健康的脂肪、高蛋白和高纖維。

康寶萊營養教育副總裁Luigi Gratton表示，坊間對蛋白粉存在誤解，並非只適合減肥人士作代餐或健身愛好者作增肌所用，對上班一族的健康同樣重要。他強調蛋白質是構成肌肉健康的重要因素，也能推動生陳代謝，控制血糖水平。