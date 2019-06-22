【逃犯條例】曾偉雄：警方使用武力克制被動　不希望道歉成風土病

警務處前處長曾偉雄今日（22日）出席活動後見記者，他表示，6月12日金鐘激烈衝突當日，警方在武力使用方面相當克制、屬於被動式；過往在日常執法、處理公眾活動期間，使用武力的情況相當少。他表示，金鐘激烈衝突當天從電視畫面看見部分示威者衝擊警方，甚至比2014年佔領行動更加嚴重，情況令人擔心。 被問及警方是否需要道歉，曾偉雄表示：「香港警察一見到暴力就逃跑，係咪大家想見到？我唔希望道歉成為一種風土病……（警方）履行職責係咪應該道歉？相信大家都好清楚。」

警務處前處長曾偉雄認為，警方使用武力十分克制。（胡家欣攝）

政府早前宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但一直未有撤回修例，有示威者昨日（21日）響應「升級行動」，包圍灣仔警察總部。

曾偉雄：警用武力是合適、合法及有需要

曾偉雄今日表示，警方在金鐘衝突當日的武力使用屬「被動式」，又稱警方沒有主動使用武力。他說，如果警方不使用武力，可能會令更多人的安全造成威脅，若使用催淚煙無法制止暴力衝擊，警方無可避免要採用其他方式。因此他認為，當日警方使用包括布袋彈、橡膠子彈等武力是合適、合法及有需要。

曾偉雄認為，香港是法治社會，應該透過法律解決問題，而非靠「政治」解決問題，「每次都訴諸街頭暴力，是否大家所樂見？大家應該回歸理性。」

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曾偉雄多次被問及警方是否需要道歉，他回應指：「香港警察一見到暴力就逃跑，係咪大家想見到？我唔希望道歉成為一種風土病……（警方）履行職責係咪應該道歉？相信大家都好清楚。」

對於有人指警方當日濫用暴力，曾偉雄認為應該避免情緒化反應，目前有投訴警察機制及監警會機制，「個別事件應該個別處理。」