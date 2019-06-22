【資深大律師2019．多圖】前高官林瑞麟女兒當上資深大狀

法律界一年一度的資深大律師就職禮，今日（22日）在終審法院舉行，四名新被委任的資深大律師：薛日華、孫靖乾、林欣琪及李律仁，他們在儀式上接受終審法院首席法官馬道立任命。今次的四名「新丁」，全是民事法上不同領域的專家，剛好又有兩男兩女，資深大律師向來男多女少，今次獲委任終出現男女比例均等的局面，且4人當中，3人是牛津大學校友，餘下的一個沒有讀過牛津，但亦畢業於耶魯大學與哈佛大學。同林欣琪更是前高官林瑞麟的女兒。

李律仁（右）是四人當中，唯一沒有讀過牛津的新任資深大律師，他在儀式後與終院法官馬道立（左）合照。（黃寶瑩攝）

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非牛津系李律仁 有美國兩大名校學位

四名新任大律師，全部來頭不輕，終院首席法官在介紹各人的資歷時就指出，其中三人包括薛日華、孫靖乾及林欣琪，均是英國牛津大學的校友，只有李律仁不是，李分別在美國耶魯及哈佛大學取得文學士及法學博士學位。

為近女友選擇到英留學

這個就職禮當中，亦經常有人「踢爆」，律政司司長鄭若驊亦爆出，其實新資狀之一的孫靖乾，本來有機會成為李律仁的校友，但孫當年為追求其「dream girl」，即他現任的妻子，選擇到牛津而沒有選擇到哈佛升學，以接近當時在倫敦讀書的女友。

律師轉大狀同樣當資狀

不過孫和李亦有相同之處，二人均是較遲才轉任為大律師（barrister），現雙雙獲委任為資深大律師。行內常有人爭拗，是否非從大律師做起人，便不能當上資深大律師？鄭若驊就點出，今年的四名資狀中，兩人「科班出身」，兩人稍後才「轉軚」，無論當初選擇當那一邊，最終也有能當上資深大狀。

不過二人專長各異，孫靖乾曾在多宗司法覆核案中代表政府，包括宣誓風波的連串訴訟，而李律仁卻集中在證監會的法律，並有份草擬證監條例，並專攻財經、銀行、商業、公司及證券法例等，並任多項公職至有「公職王」之稱。

兩女將同樣精於民事法

至於兩名女將，均是民事案的專才，其中薛日華就曾在不少涉及政府的司法覆核案，特別是涉及《基本法》爭議的案件中，曾多次向政府提供過法律意見，包括外籍傭工就居港權的司法覆核案，薛是政府方律師團成員之一，另外她亦精於環保法，並曾參與很多與機場第三跑道、港珠澳大橋等涉及環保議題的訴訟。

林欣琪是林瑞麟女兒

至於林欣琪，則是擅長公司法及證券法例的專家，她是前政制及內地事務局局長、後任政務司司長林瑞麟的女兒，除了在法侓界的工作外，她亦出名經常參與慈善工作，並關注貧弱兒童。

林瑞麟亦有出在愛女這個重要儀式中現身，並被記者追問近日《逃犯條例》引發的爭議，他回應稱，認為目的已達到，各方應保持克制，令社會再穩定下來。