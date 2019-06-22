【資深大律師】成為資狀是否必定名利雙收　原來這頭銜曾是魔咒

每年六月，終審法院都會舉行一次資深大律師任職典禮，獲准「升仙（senior的諧音）」的大律師，都會穿上黑色絲質長袍，戴上平日甚少用上的長式假髮，在同業見證下接受委任，是為司法界一年一度的大事。今年就有四名大律師李薛日華、孫靖乾、林欣琪及李律仁獲得委任。 至於得了頭銜，是否代表可以收費更高，更名利雙收。翻查歷史，原來英國曾有一段時期，得了御用大律師的名譽，反而限制了他們接特定案件，變相收窄了財路，此限亦是免行業被資深業者壟斷。不過，時至今日，當年的限制早已取消。

四名今日獲委任的資深大律師（由左至右）：孫靖乾、薛日華、林欣琪及李律仁。（黃寶瑩攝）

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御狀是行業翹楚的象徵

如要追溯香港資深大律師制度的源頭，必須回到回歸前的英屬司法制度。英國「御用大律師」任命最先出現於17世紀，但此名譽頭銜當時並不為時人所重視，直至19世紀初期，英國司法界才開始視「御用大律師」為整個大律師行業翹楚的象徵，亦享有某部份的優待。

19世紀接刑事案要得英皇批准

不過，當時擔任御用大律師亦有限制，如在撰寫狀詞及上庭時，必須聘請一位年資較淺的大律師為副手；在刑事案件中，因為辯方律師的角色，會被視為向國王的政府抗辯，故必須先得國王批准才能接受，否則御用大律師是不得擔任刑事案的辯方律師。

免行業被資深業者壟斷

因此，御用大律師的頭銜，實際上亦收窄了他們的收入來源和工種，變相增加了他們執業的難度，反而令人更難「搵食」。然而，此制度其實亦另有目的，有些御狀無法接的案件，機會自然落入其他沒有這頭銜的大律師，變相保障資淺業者的生計，令行業不至於被資深的訟師壟斷。

但到20世紀，上述各種限制漸漸被廢除，到現時而言，御用大律師僅為一名譽頭銜，實際執業上與普通大律師再無不同。

香港資深大律師的排名中，以1979年獲委任的李柱銘排第一位。（資料圖片）

九七後御用變資深

香港的司法制度承傳至英國，而殖民地時期，香港司法界亦跟隨英制設立「御用大律師」一職。在英屬時期，香港「御用大律師」的冊封是經香港首席大法官（前稱香港首席按察司)建議後，由英女皇在港代表（例如港督）正式冊封；1997年香港主權移交後，「御用大律師」改名為「資深大律師」，同時保留原有的儀式服裝和待遇；已獲冊封的御用大律師，亦自動過渡成為資深大律師。

港女性資深大律師只有13人

連同今日被冊封的4位資深大律師，現時香港執業的資深大律師共106位, 包括 93 男 13 女，佔全港大律師人數不足8%。資深大律師的名冊，亦有論資排輩，愈早獲得名銜的，其位置就愈前，目前香港資深大律師中排首位的，是民主黨創黨元老，1979年獲冊封的李柱銘，由第二位起的是資深大律師張健利、清洪、陳景生、及同於1989年被委任的廖長城及羅正威，而排位最高的資深女大律師則排名第七的梁冰濂，她於1990年取得這銜頭。

資深與否工作無太大不同

回歸後，資深大律師與大律師除了頭銜上有差別，實質工作並無太大的不同。不過，從行內人眼中，仍可在一些細節上有別，如在訴訟書上，資深大律師可於名字後加上「S.C」(Senior Counsel) 以表示身份。

資深大律師的禮服中除了手袖外，亦包括白手套，同樣都要特別訂製。（江智騫攝）

「戰衣」價格卻大不同

除此以外，資深大律師出庭可以穿上絲質黑長袍和特製的短假髮，每年資狀的任職典禮，亦會稱之為「take silk」，意指穿上絲袍之意。故「升仙」一族，亦須選購新「戰衣」，外形上與大律師的略有不同，但價格卻有很大差別，例如大律師的黑袍而言，每件約149至199英鎊（約1490至1990港元），但資深大狀絲質黑袍，就需780至2160英鎊（約7800至21600港元）不等，足足貴上好幾倍。

假髮製作需時1個月

但價格之別也反映在其手工上，大律師假髮的價格索價5400元，需時10多日製成；而資深大律師用的短假髮造工更為細緻，售價亦貴一倍至約1萬元，並需製作1個月才可完成。即使保存衣飾的袋子，資深大律師和大律師亦有分別。一般來說，大律師會用深藍色的袋子(Blue bag)，御用大律師或資深大律師則會用深紅色袋子(Red bag)。除了假髮和衣袍，袋子亦可用來裝法律書籍。

有逾10年執業經驗才能申請

按條例規定，所有大律師必須執業10年才可申請，但絕大部份獲任命者都有逾10年，甚至15年的執業經驗，且必須品格良好，在行內有傑出表現，才可申請成為資深大律師。目前香港的資狀現由終審法院首席法官任命，他亦需諮詢大律師公會執行委員會主席，及律師會會長後，才決定是否對申請人作任命。資深大律師這頭銜是業界身份的象徵，當了多年大律師並有不俗成就的，都難抗拒這魔力，但獲委任也非輕易，聞說不少人申請人都作過不止一次申請才能成功。