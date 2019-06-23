【逃犯條例】羅致光：政府已承認工作不足　冀放下嫌隙　修補裂痕

修訂《逃犯條例》在本港引起軒然大波，社會至今氣氛仍熾熱；勞福局局長羅致光網誌指，政府亦已經承認在處理修例工作方面有不足，並承諾會更虚心聆聽市民的聲音，了解市民的想法和感受，深盼能放下嫌隙，讓社會可盡快修補裂痕，重新攜手為香港創造更好的未來。

羅致光指，上周與幾位勞工顧問委員會委員，以中國代表團成員的身份，出席在日內瓦舉行的百年勞工大會，雖然離港，但亦無時無刻關注香港的情況；他指，政府亦已經承認在處理修例工作方面有不足，並承諾會更虚心聆聽市民的聲音，了解市民的想法和感受；他深盼大家能放下嫌隙，讓社會可盡快修補裂痕，重新攜手為香港創造更好的未來。

他又談及，在出席該勞工大會期間，曾與幾個國際組織作會面交流意見，而未來工作的挑戰之一，便是人工智能、自動化及機械人技術等科技發展對勞動市場所帶來的衝擊。

他指，不論整體勞工需求會增加或減少，在過渡未來科技發展期間，失去工作的勞工很大可能是最不具備新工種所需知識和技能的人士，而這些勞工亦可能是年齡較高的人士；他指，現時僱員再培訓局已有作為主幹的700項課程，再加上透過持續進修基金，市民可以有超過8,000項課程選擇，希望在概念上，更能協助香港的勞工適應「易變、不確定、複雜及含混」的未來工作的要求。