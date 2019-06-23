【逃犯條例】警總周五被包圍　高層拍片打氣：沉着應戰共渡時艱

反對修訂逃犯條例的示威者，周五（21日）圍堵灣仔警察總部，直至22日凌晨2時許，示威者陸續散去，警總內的職員才可離開。《香港01》獲得一段當日警務處內部發放的影片，多名警隊高層向前線同事打氣。拍片的包括高級助理處長級別的監管處處長劉賜蕙、人事及訓練處處長李建輝，助理處長（人事）陳俊燊，以及人事部總警司劉鳳霞、有組織罪案及三合會調查科總警司黃維。不過「一哥」警務處處長盧偉聰，以及兩名副處長就缺席。 片段以服務與關懷警隊同事的「心聆團隊」名義發放，片中警隊高層鼓勵在困在總部內的同事「撐住」、「謹守崗位」、「共渡時艱」，但並無提及「示威」、「暴動」等字眼。

片段以警隊「心聆團隊」名義發放，列出日期為6月21日，即警總被包圍當日，片段中見到有大電視正在播放當日的新聞報道。

高級助理處長級別的警務處監管處處長劉賜蕙，在片中說：「我現在身處在總部，我知道大家在各自崗位『撐緊』，大家都要撐下去，加油。」

另一位高級助理處長、人事及訓練處處長李建輝，在片中說：「各位同事，現在是一個艱難的時勢，我們大家都要努力，加油。」

警務處助理處長（人事）陳俊燊說：「大家在前面辛苦了，繼續撐住。我和我的團隊會在日以繼夜、夜以繼日照顧大家都飯餐，和照顧大家在心理和福利上的需要。」

包圍警總當日，警隊高層拍片打氣，讓同事沉着應戰、共渡時艱。（警隊影片截圖）

人事部總警司劉鳳霞說：「知道大家身處總部裏面，無論在外面工作或在總部內輪班的同事都很辛苦，這幾日我見過同時，感受到大家的團結。希望大家繼續……首先要小心、要沉着應戰。大家努力工作，我們會用物資和食物支持大家。」

有組織罪案及三合會調查科總警司黃維說：「我和大家一樣守護住警察總部，希望大家同事努力加油，我們共渡時艱。」

片段中亦有談判和心理部門的警務人員發言。