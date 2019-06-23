【逃犯條例】張建宗：草案明年七月自動失效　未來三年拓經濟民生

政府早前強推《逃犯條例》修訂引發政治風波，最終宣布「暫緩」修例而非「撤回」，部分市民不滿政府未有回應訴求，上周五（21日）行動升級，包圍灣仔警察總部。 政務司司長張建宗今日（23日）發表網誌，重申政府已完全停止《逃犯條例》修訂工作，又指行政長官林鄭月娥已就政府修例工作不足，誠心向市民致歉。他指，政府在未來三年會聚焦發展經濟、改善民生、加強與青年溝通。

港府早前強推《逃犯條例》修訂引發政治風波，更直接導致6月12日的「金鐘衝突」。（資料圖片／梁鵬威攝）

張建宗在網誌中重申，特區政府已完全停止《逃犯條例》的修例工作，並清楚表明本屆立法會會期明年七月結束，條例草案屆時將自動失效，政府會接受這事實。

他表示，深信每位熱愛香港的市民，都認同要維護及尊重香港賴以成功的核心價值，包括法治、司法獨立、人權、自由、包容及多元社會。張建宗期望香港要盡快回復平靜，未來三年，特區政府會聚焦發展經濟、改善民生、加強與青年溝通，為他們開拓發展空間，促進向上流動的機會。

張建宗又為林鄭月娥護航，他指：「過去兩年，特區政府做了不少實事。」張建宗認為，林鄭月娥上任至今發表兩份《施政報告》，提出近500項政策措施，在多個範疇取得階段性成果。