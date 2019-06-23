【逃犯條例】陳肇始撰文首提修例：期盼社會體會問責團隊的誠意

逃犯條例修訂引發的風波持續，除了特首林鄭月娥、保安局局長李家超及律政司司長鄭若驊曾現身致歉，其他問責官員均陸續撰文回應事件。食物及衞生局局長陳肇始今日（23日）於撰網誌談「世界捐血者日」，特意加上後記提及修例一事，她稱過去兩周修例工作的事情對廣大市民丶政府同事丶以致問責團隊都帶來很多反思，她作為問責團隊一員，衷心期盼社會體會他們的誠意，共同努力推進香港的未來發展。

陳肇始上周五曾出席活動，當時主要回應傳媒關於有醫院將示威傷者資料洩露予警方的關注，未談及修例問題。（資料圖片／羅君豪攝）

局長網誌將修例帶來的反思放在文末

陳肇始最新網誌的主題雖為「世界捐血者日」，但文末的後記首度開腔提及逃犯條例修訂相關事宜。她稱過去兩星期，修例工作一事對廣大市民丶政府同事丶以致問責團隊帶來很多反思，又認為除了為市民福祉的初衷外，充分了解市民的想法和期望，平衡社會不同意見，也是關鍵。

她續指，食衞局的工作範疇與民生息息相關，局方會繼續細心聆聽市民的意見，把市民的福祉放於首位；作為問責團隊一員，她衷心期盼社會體會政府的誠意，共同努力推進香港的未來發展。

去年逾14萬市民、捐出逾22萬9千包血

在網誌的正文內，陳肇始談及6月14日是「世界捐血者日」，目的是感謝自願無償捐血者無私奉獻，同時提高市民對需要定期捐血的認知。今年的口號是「血液安全 人人共享」。香港每天需要招募1,100名捐血人士，才足夠供應全港醫院的臨床輸血治療服務。

在2018年有超過14萬名熱心市民，貢獻超過22萬9千包血液，公務員團隊多年來有超過150個政府部門安排同事捐血，為血庫貢獻近5,000包血液。

陳肇始指，香港正面對人口持續增長及老化，令本港對血液的需求不斷上升。血液沒有替代品，儲存期亦有限，需要得到熱心市民一直無私奉獻，才可以穩定血液供應。

紅十字會嚴謹篩選捐血者 防受血者染傳染病​

香港紅十字會輸血服務中心是本港唯一負責收集及供應血液的機構，設嚴謹的捐血者篩選措施，亦有全自動的檢驗系統為所有收集回來的血液進行測試，檢驗可經血液傳染的傳染病病毒，既保障血液安全及捐血者的健康為依歸，亦防止受血者因輸血而感染傳染病。

輸血服務的詳情，可瀏覽輸血服務中心的網站，大眾更可利用網站的「捐血日期計算器」看看自己下次適合捐血的日期；以及「自我評估」，以了解自己是否適合捐血。