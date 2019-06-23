【逃犯條例】鄭宇碩倡成立獨立調查委員會　報告出台才作起訴決定

政府早前強推《逃犯條例》修訂引發政治風波，導致6月12日於金鐘發生衝突。當局最終宣布「暫緩」修例但非「撤回」，部分市民不滿訴求未獲回應，至上周五（21日）行動升級，包圍灣仔警察總部。 前香港城市大學政治學教授鄭宇碩在港台節目中表示，政府至少應表明撤回修例，並且成立獨立調查委員會。他認為，調查範圍應該涵蓋整個修例風波；而當局應待報告發表後，才決定是否起訴被捕示威者；又建議，調查告應於11月區議會選舉後才發表。

港府早前強推《逃犯條例》修訂引發政治風波，更直接導致6月12日的「金鐘衝突」。（資料圖片／李澤彤攝）

鄭宇碩在港台節目《香港家書》中表示，港府應表明撤回修例，回應年輕人的訴求，否則社會將要付上沉重代價。

蔣麗芸言論無助解決問題

他又指，民建聯立法會議員蔣麗芸接受電視台訪問時，指政府可在未一、兩個月動用龐大人力物力，對修例加強宣傳，在市民接受下可重推修例，鄭宇碩認為蔣麗芸的言論無助解決問題，令人更加質疑「暫緩」修例並不等同「撤回」修例。

鄭宇碩認為，政府應成立獨立調查委員會，其調查範圍應該涵蓋整個修例風波，而非只針對警方的行為，可平衡譴責及支持警隊的聲音；同時，此舉能讓行政長官林鄭月娥避免再就「暴動論」表態。

鄭宇碩認為，政府應成立獨立調查委員會，其調查範圍應該涵蓋整個修例風波。（資料圖片）

報告應於11月區議會選舉後才發表

鄭又認為，獨立調查報告若在今年11月區議會選舉後才發表，建制派應沒有異議；就衝突中被捕人士的起訴與否，當局亦應留待報告發表之後才下決定。