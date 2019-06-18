【逃犯條例】林鄭穿17年當選特首「戰衣」　道歉記招失落勝利笑容

經過周日(16日)反修訂《逃犯條例》200萬人大型遊行後，行政長官林鄭月娥今日（18日）終現身。一身米色行政套裝踏上講台，稍加留意便可認出這是2017年，林鄭當選特首之日身穿的「戰衣」，當時她90度鞠躬，向選委道謝。 時至今日，同一個人，同一套衣服，在鏡頭前卻未見勝利笑容，亦不見她以同一身體語言，為修例引起的道道傷痕向市民道歉。

2017年，林鄭當選，鞠躬向支持者和選委道謝。（資料圖片／余俊亮攝）

事前已放風道歉的林鄭，終在下午召開記者會。踏入4點，政府總部演講廳快門聲始起彼落，林鄭一身米色行政套裝、腳踏同色系的高跟鞋，手執文件步向講台，預備「真誠」地向香港人道歉。

修例令林鄭仕途及民意跌落谷底，但今天的裝扮，卻讓人回想她意氣風發的時刻。2017年3月26日，林鄭正正穿著這套淡然的米色套裝，憑777票，擊敗前同事兼前財政司司長曾俊華和退休法官胡國興，當選第5任香港特別行政區行政長官，成為香港首位女特首，當時她在點票中心90度鞠躬，向選委謝票。

相隔兩年，林鄭再穿同一套「勝利戰衣」，不同的是，臉上失去勝利的笑容，亦沒有如當年90度鞠躬，向市民道歉。

面對多方壓力，「好打得」的林鄭今日對著記者亦顯得戰意低落，由周六在記者會上「教訓」記者「喝極你都要（問）第三條，就唔係尊重遊戲規則」，到今次記者會，雖然只是不斷重複公式的答案，但這名「兩子之母」幾乎沒有阿媽上身教仔，不再規限記者提問數目，只有最後被問到「記你老Ｘ」時，略帶笑意回應記者：「如果你要投訴，咁你作出投訴，等投訴處理咗先再講啦，好嗎？」