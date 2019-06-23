馬時亨：港鐵不可再同時建多條鐵路　係一個教訓

港鐵近年接二連三傳出醜聞，抱受社會批評。港鐵主席馬時亨本月底將正式卸任，他今早（23日）於電台節目總結任期內的港鐵表現。談及多條鐵路線超支及延誤，他表示吸取教訓後，認為港鐵不應再同時建造多條鐵路，形容會「消化不良」，應該要「循序漸進，食得幾多食幾多，呢個係一個教訓」。 對於沙中線紅磡站醜聞，馬時亨認為只屬個別事件，其他站點經檢查後，並無發現剪鋼筋等問題。他批評，紅磡站承建商禮頓「非常之差」，港鐵一定會追究，並形容對方於醜聞上「好唔合作」，直言：「以後應該都無乜人請佢」。 馬時亨承認，市民對港鐵的信心無可否認受影響，不過他續指，港鐵的股價近日再創新高，代表投資者認為港鐵的問題可解決，直言：「如果管治咁差，點會創新高」。

港鐵沙中線工程醜聞，揭開港鐵一鐵獨大的連串問題。（資料圖片）

馬時亨將於本月抵卸任，嶺南大學校董會主席歐陽伯權將於7月1日正式接任港鐵主席一職。馬今早於商台節目《政好星期天》總結任內港鐵表現，表示多條鐵路線超支延誤，源於西港島延線、南港島線、觀塘延線、高鐵香港段和沙中線，都於2009至2011年間動工，令港鐵出現消化不良。

港鐵工程部由約300人擴展至3,000人 同事間合作出問題

他續稱，港鐵工程部原本只有約300人，但隨着工程展開，擴展至3,000人，結果同事間合作出現問題，又例如工資上漲等影響，引致超支及延誤。他認為，雖然政府為港鐵大股東，但「（港鐵）規劃上唔好，政府話點起就跟，都要睇自己情況」，並指要循序漸進，「食得幾多食幾多」。

至於沙中線醜聞，馬時亨承認表現未達市民要求，即使工程紀錄缺失等問題有解說，但亦不能接受，認為問題源於「行得太快行得太急」。

不過他又稱，紅磡站的工程問題，只屬個別事件，強調經檢驗後，其他站沒有相類似問題，而沙中線獨立調查委員會的中期報告亦指，該站結構安全。他又稱，沙中線因啟德站發現古物等問題，而有百多億元超支，之後要到立法會申請撥款，惟坦言以現時情況，相信申請時有一定難度。

歐陽伯權將於今年7月1日接替馬時亨擔任港鐵主席。(資料圖片/羅君豪攝)

馬時亨：禮頓表現「非常之差」

對於紅磡站承建商禮頓的表現，馬時亨形容「非常之差」，事發後港鐵多次要求對方公開交代事件，但「叫極都唔出嚟講」，態度「好唔合作」。他批評，禮頓雖為跨國大企業，但竟然如此不合作，港鐵之後「一定會追究」，並直言：「以後應該都無乜人請佢」。

另外，今年三月港鐵史無前例發生列車相撞事件，馬時亨表示，上周已向政府提交報告，雖現時未可透露內容，但相信政府下月會向公眾交代。他表示，希望港鐵從錯誤中汲取教訓，之後自強不息。

受連串醜聞影響，馬時亨承認市民對港鐵的信心受損，不過客觀而言，港鐵股價近日再創新高，代表投資者認為問題可解決，「如果管治咁差，點會創新高」。

馬時亨任內有不少惹火言論，對於「OK論」，他表示當時是指高鐵問題，並非沙中線，但之後被「移花接木」，直言：「呢啲位成日被人屈架啦」。