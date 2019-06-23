創科局「城市創新大挑戰」今年第四季推 　楊偉雄冀創科改善民生

政府近年積極推動創新科技，創新及科技局局長楊偉雄今（23日）撰寫網誌， 2014年推出三輪各為期一年的「長者數碼外展計劃」，受惠長者逾5,700名，日後將此計劃恆常化，每輪計劃運作期延長至兩年。此外，政府資訊科技總監辦公室今年資助11間分佈港、九、新界的長者學苑，為社區長者提供進階數碼培訓，並於5月陸續推出培訓課程，預料1萬名長者受惠。 此外，他指今年第四季創科局將舉辦「城市創科大挑戰」，釋放社會創新思維，與市民攜手推動以創科改善民生，群策群力，推進本港智慧城市的建設。

資科辦推出的「長者數碼外展計劃」，資助非牟利服務機構到安老院舍、日間護理中心、和長者的家居，教導長者使用手機、平板電腦及其他新科技裝置。（創新及科技局圖片）

楊偉雄指，早前探訪灣仔一間護理安老院，透過勞福局設立的樂齡及康復創科應用基金，購置如結合虛擬旅程體驗的復康運動單車、體感遊戲操作的互動訓練系統等，以幫助長者復康保健等。他表示，創新科技署透過創新及科技基金，支持樂齡科技相關的應用研發，至今已支持80多個項目，總額接近2.7億元。

另外，資科辦今年亦資助了11間分佈港、九、新界的長者學苑，為社區長者提供進階數碼培訓，並已於今年5月陸續推出培訓課程。課程涵蓋智能理財，教導長者利用數碼科技管理日常開支、退休儲備；亦有智健醫療，教導長者使用電子服務，預約門診及方便取藥；並有智能家居製作，教導長者以基本編程製作如智能燈、智能盆栽等DIY智能家居。長者在完成培訓課程後，更可成為其他長者的導師，協助更多長者達至數碼共融。

楊偉雄指，有關計劃更令人鼓舞的，是區內學生亦積極參與並擔任課程助教，與長者交流數碼生活經驗，促進長幼共融。新一輪外展計劃及培訓計劃的目標，是讓10,000名長者受惠。